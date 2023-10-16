Bursa İnegöl muhtarlarına erken kutlama

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 116 mahalle muhtarına yönelik kahvaltı düzenledi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın katıldığı programda, İnegöl ve mahalleler üzerine istişareler yapıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 116 mahalle muhtarına yönelik kahvaltı düzenledi. Aynı zamanda İnegöl ve mahalleler özelinde istişarelerin de yapıldığı programa; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Partili yöneticiler katıldı. Grand Mavi Düğün Salonunda yapılan organizasyona, kırsal ve merkez mahallelerin muhtarları katıldı.

MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, “Belediye Başkanımıza Muhtarlar Gününde bizleri unutmayıp böyle bir organizasyonda buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Muhtarlık müessesemiz 1829 yılında Osmanlı döneminde kurulmuştur. Bugünlere kadar da halen verimli bir şekilde devam etmektedir. Muhtarlarımız her alanda etkin bir görev üstlenmektedir” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, Muhtarlar Gününü erken kutladıklarını ifade ederek; “Birlikte bir 5 yılı tamamlamak üzereyiz. Samimi, gayretli, tevazulu ve hoşgörülü bir şekilde çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Her birinizin mahallelerinize ilmek ilmek işlenmiş hizmetleri var. Bizlere de dönem içerisinde yol, altyapı, park gibi konularda taleplerinizi ilettiniz. Bunların büyük kısmını yapmaya gayret ettik. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü kurarak, ilgili Başkan Yardımcılarımızı görevlendirerek kendi içimizde görevlendirmeler yaptık. Dönem içerisinde ebediyete uğurladığımız muhtarlarımız oldu. Osmaniye Mahallesi Muhtarımız Şaban Ergani ağabeyimiz, Mahmudiye Mahalle Muhtarımız Raşit Alan ve Sarıpınar Mahalle Muhtarımız Münür Muyan ağabeyimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

İnegöl’de çok kıymetli hizmetler yapmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Taban, "İçme suyu çalışmaları, sulama suyu çalışmaları, kanalizasyon çalışmaları, şehrin tamamını ilgilendiren yeni yaşam alanları, Merkez Park ve Kanal İnegöl gibi, Millet Bahçesi gibi çok önemli hizmetler yaptık. Bu dönemde en iyi yaptığımız işlerden biri kendi ekipmanlarımızı güçlendirmek oldu. Kamyon, greyder, kepçe, hizmet araçlarını yenilemek, arttırmak… 166 tane halk otobüsü yenilendi. Ancak tabi halen belirli mahallelerimizde düzenli taşıma kuramadığımızı biliyorum. Bunun için de yine en azından birkaç köyü toplu şekilde taşımayla ilgili BURULAŞ’la çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarihimizi tanımak, tanıtmak için restorasyonlara önem verdik. İnegöl’ün fatihi Turgut Alp’in türbesi ve çevresinde restorasyon çalışması yaptık. Nöbetçi Kitaphaneler gençlerimiz için çok kıymetliydi. Bunu da yaygınlaştırmaya ve arttırmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın konut ihtiyacını gidermek adına 3 ve 4’üncü etap TOKİ çalışmalarına devam ediyoruz. Bunları yanı sıra mahalle otoparkları, koruluk alanlar gibi pek çok hizmetin yapımı devam ediyor. Ulaşımda alt ve üst geçitler, akıllı kavşaklar, kırsal bölgelerde mahalle konakları, mahalle meydanları, parke taş uygulamaları, çiftçi eğitimleri, soğuk hava deposu yapımı, eğitim bahçeleri ve makine ekipman desteklerine kadar pek çok desteğimiz devam ediyor. Son olarak Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivalimizi gerçekleştirdik. Belki sayamadığımız daha nice işlerimiz var. Ben başta kıymetli muhtarlarımız olmak üzere çalışma arkadaşlarım, teşkilatımız, Milletvekilimiz hep birlikte bunları yaptık. Kim bir taş üzerine taş koyduysa herkesten Allah razı olsun. Bizler bu işin hizmetlisiyiz ve hizmet etmek gibi görevimiz var" diye konuştu.