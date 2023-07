Bursa İnegöl mesaiye personeli kutlayarak başladı

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bayram tatili sonrası yeni haftaya personelleri ziyaret ederek başladı. Fen İşleri ve Temizlik İşleri şantiyelerinde personelle kahvaltı yapan Başkan Taban, bayram sürecinde ortaya koydukları çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.BURSA (İGFA)- Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 9 günlük bayram tatili sonrası yeni haftaya personel ziyaretiyle başladı.

Sabah 08.00’da Fen İşleri ve Park Bahçeler Şantiyesi, 08.30’da da Temizlik İşleri şantiyesini ziyaret eden Başkan Taban, personellerin bayramını kutladıktan sonra onlarla birlikte kahvaltı yaptı. Başkan Taban, bayram tatili süresince sahada hizmetlerin aksamaması adına mesaiye devam eden personellere ortaya koydukları çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.

Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Alper Taban, “Hepinizin geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Bayram sonrası yeni bir haftaya başlıyoruz. Her zaman toplu şekilde bir araya gelemiyoruz, hepimiz bir koşturmaca içerisindeyiz. Bugün böyle bir organizasyonla buluşalım istedik. İnegöl Belediyesi olarak 850 kişilik kocaman bir aileyiz. İnegöl’ün imarından, şehrin altyapısından, üstyapısından, ulaşımından, yeşil alanlarından, insanların huzurlu şekilde yaşamasından tutun da doğumdan ölüme kadar her aşamada belediye olarak bizler yer alıyoruz. Bu çalışmalarda da her birinizin ciddi emeği ve katkısı var. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.