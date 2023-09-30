Bursa İnegöl lezzetleri Afyon'da sergileniyor

Bursa'nın İnegöl'ün asırlık lezzetlerini bir arada birleştiren 'Gastro İnegöl' Afyon'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi fuarında yerini aldı.BURSA (İGFA) - Mobilyanın başkenti İnegöl tarihi kültürel mirasları, tarım ve turizminin yanı sıra İnegöl köftesinden esinlenerek İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan 'Gastro İnegöl' markasıyla gastronomi alanında da ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu yıl kapılarını 5’nci defa açan Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali’ne katılan İnegöl Belediyesi, şehrin coğrafi işaretli ürünlerini ziyaretçilerine tanıttı.

GÖZLER İNEGÖL'ÜN ÜZERİNDE

Onlarca şehir yüzlerce markanın yer aldığı festivalde İnegöl Belediyesi'nin Gastro İnegöl standına ilgi yoğun oldu. İnegöl Belediyesi yakın zamanda İnegöl Köftesinin yanında 3 gastronomi değerinin daha Coğrafi İşaret sürecini tamamlamasıyla birlikte sofraları süsleyen lezzetler; İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Çıbrıka Bitkisi ve İnegöl Sütlü Kadayıfını da koruma altına almıştı. Bu ürünler festival boyunca binlerce katılımcıya sunularak İnegöl'ün gastronomi alanında iddialı olduğunu da göstermiş oldu. Ayrıca ziyaretçilere İnegöl Kolonyası ve Kulaca Salçasıyla sürülmüş çıbrıkalı ekmek ikram edildi.

ŞEHRİMİZİN YÜKSELEN DEĞERİ; GASTRONOMİ

Şehrin gelişimi için yapılacak her çalışmada elini taşın altına koyan ve destekleriyle İnegöl'ün dünyaya tanıtılmasına öncü olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Gastronomisinin yükselen bir değer olduğunu kaydetti. Başkan Alper Taban konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimize değer katacak her oluşumda bizler de varız. Dönemimiz içerisinde turizmden tarıma, hayvancılıktan gastronomiye kadar birçok başlıkta konunun profesyonelleriyle iş birliği yaparak değerlerimizi daha iyi nasıl tanıtabiliriz, koruyabiliriz bunların çalışmasını yaptık. Gastro İnegöl markamız ile İnegöl köftemizin yanına diğer değerlerimizi de dahil ederek İnegöl Mutfağı olgusuna dikkat çekmek istedik. Kurmuş olduğumuz markamızın da meyvesini topluyoruz. Girişimlerimiz ile 3 ürünün daha coğrafi işaretini tescilletmiş olduk. Şehrimizin yükselen değeri gastronomi alanındaki çalışmalarımızı da fuarlarda tanıtmaya devam ediyoruz." dedi.

İNEGÖL İNSANININ EMEĞİNİ TANITIYORUZ

Başkan Alper Taban İnegöllü vatandaşların alın teri ile ürettiği ürünleri dünya pazarında sergilediklerini ileterek 29-30 Ekim ve 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'ne davet etti. Başkan Taban konuşmasının devamında, "Bana İnegöl'ün en önemli özelliği nedir diye sorduklarında "çalışkan ve üretken insandır" diye cevap vermişimdir. Çünkü bu şehrin insanı her konuda ülke ekonomisine katkı sağlayan güzel işler yapmıştır. Yapmaya da devam ediyor. Bizler de şehrimizin güzel insanlarının emeğini koruyarak fuar organizasyonlarında ürettikleri ürünleri tanıtıyoruz. Amacımız yerli ve yabancı turistlerin romanlarını İnegöl'ümüze çevirmek. Bu organizasyonlar akıllarda kalıcı oluyor. İnegöl ismini duyanlar merak edip şehrimizi ziyaret ediyor. Gelen misafirlerimiz ise çarşımızdan, pazarımızdan, esnafımızdan aldıkları ürünlerle şehrimizin esnafına katkı sunmuş oluyor. Yani kazan kazan politikasıyla şehrimize destek olmak istiyoruz. İnegöl lezzetlerini yakından görmek isteyen vatandaşlarımızı 1 Eylül'e kadar Afyon Lezzet Fuarına akabinde ise şehrimize bekliyoruz. " dedi.