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Bursa İnegöl 'kültür sanat şehri'nin hakkını veriyor

YAŞAM 13.12.2023, 17:10
Bursa İnegöl 'kültür sanat şehri'nin hakkını veriyor

Bir yandan proje ve yatırımlarla şehri imar eden İnegöl Belediyesi, bir yandan da kültürel faaliyetlerle İnegöl’ü kültür ve sanatın merkezi haline getiriyor. 2019 yılından bu yana 3200 kişinin eğitim aldığı kursları, Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Şehri geleceğe taşıyacak vizyon projelerle geleceğin İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, aynı zamanda İnegöl’ün kültür ve sanatın merkezi olması adına da çalışmalarını sürdürüyor. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla bu alanda yapılan çalışmalarla İnegöl’de her yaştan birey sanatla buluşuyor. Kimi vatandaşlar İNESMEK kurslarında kişisel gelişim ve mesleki eğitimler alırken, kimileri ise Gençlik Merkezinin enstrüman ve çeşitli sanat kurslarında bu alanlarda kendilerini geliştiriyor.

SANAT KURSLARINDA 775 KİŞİ EĞİTİM ALIYOR

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Merkezi (İNESMEK) bünyesinde 27 branşta 66 grup ile toplamda 1400 kursiyer eğitim alıyor. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın katılabildiği ve geleceğin sanatçılarının temel eğitimlerini aldığı sanat kursları kapsamında ise; tiyatro 35, drama 50, gitar 55, bağlama 50, piyano 25, keman 25, ney 25, yetişkin resim 100, çocuk resim 100, halk dansları 230 ve korolar 80 olmak üzere toplamda 775 kişi eğitim alıyor. 2019 yılından bu yana ise sanat kursları kapsamında 3200 kişi eğitim aldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, dün akşam Gençlik Merkezinde devam eden THM Korosu çalışmaları ile resim atölyesini ziyaret etti. Burada kursiyerlerle buluşan Başkan Taban, koronun çalışmalarına da eşlik etti. Ziyaret sırasında kurslara ilişkin konuşan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak şehrimizi imar etme noktasındaki gayretimizi, vatandaşlarımızın kendini geliştirmesi, sanatla buluşması adına da sergiliyoruz. Bu kapsamda hem İNESMEK kurslarımız hem sanat kurslarımızın gördüğü ilgi de bizleri memnun ediyor. 2019 yılından bu yana pandemi sürecinde verilen zorunlu aralara rağmen 3200 dolayında vatandaşımız sanat kurslarımızda bu eğitimleri aldı. Her yaştan bireyin burada gelip çalışmalara katıldığını, enstrüman çaldığını, resim yaptığını, tiyatro eğitimleriyle sahneyle tanıştığını görüyoruz” dedi.

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