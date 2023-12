Bursa İnegöl "Kudüs'e Ses Ver"di

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Kudüs’e Ses Ver konferansında ilçe halkıyla bir araya gelen İletişimci Yazar Said Ercan, “Bugün o cennetten başka çıkış kapısı bulamayan Gazzeli çocuklar, dünyanın işgal altında olduğunu ilan etti bizlere. Kanından başka verecek bir şeyi olmayan küçücük çocuklar, dünyanın küresel sistem altında inim inim inlediğini öğrettiler” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Günleri kapsamında İnegöl’e gelen İletişimci Yazar Said Ercan, Pazar akşamı Beşinci Mevsim kültür Sanat Merkezinde düzenlenen “Kudüs’e Ses Ver” konferansında ilçe halkıyla bir araya geldi. İsrail’in vahşetini ve Filistin halkının mücadelesini anlatan Said Ercan, sadece Gazze’nin değil tüm dünyanın işgal altında olduğunu ifade etti.

İnegöl halkının da yoğun ilgi gösterdiği konferansta Türkiye’nin ve Anadolu insanının dünyadaki rolüne değinen Said Ercan, “Dünyanın dört bir yanında beklenen, Müslüman Türkler. Sadece Müslüman ya da sadece Türk değil. Müslüman Türkler bekleniyor. Çünkü biz harekete geçersek, dünya bambaşka bir yer olacak. Evet dünya kadar derdimiz var. Ama biz ayakta duracağız. Neden ayakta duracağız? Çünkü o Gazzeli çocukların bize ihtiyacı var. Bizim Anadolu irfanı dediğimiz, Anadolu mayası dediğimiz bir maya var. Bugün o maya dünyaya yön veriyor ver verecek. Bakın hemen Gazze’nin yanındaki Mısır, kapıyı açamıyor. Bakın Suudi Arabistan kişi başı gelirde Türkiye’den daha önde, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri ama gıkını çıkaramıyor. İran anca arkadan konuşuyor. Kim var ortada yine… Ukrayna’da bile tahıl koridorunu biz açtık Afrika’daki fakir ülkelere buğday gitsin diye. Türkiye açtı” dedi.

SADECE GAZZE DEĞİL, DÜNYA İŞGAL ALTINDA

Dünyanın küresel sistemin işgali altında olduğuna da vurgu yapan Ercan, “Bugün o cennetten başka çıkış kapısı bulamayan Gazzeli çocuklar, dünyanın işgal altında olduğunu ilan etti bizlere. Suudi Arabistan’da bir duvara yazdılar, kusura bakma Filistin biz de işgal altındayız diye. Dünyanın işgal altında olduğunu öğretti o çocuklar. Kanından başka verecek bir şeyi olmayan küçücük çocuklar dünyanın küresel sistem altında inim inim inlediğini öğrettiler” şeklinde konuştu.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE VAHŞET YAŞANIYOR

Konferans sonunda Belediye Başkanı Alper Taban da selamlama konuşması ve hediye takdimi için sahneye davet edildi. Başkan Taban, “Said Ercan hocamıza teşekkür ediyorum bugün hem Kitap Günleri Fuarımızda vatandaşlarımızla bir araya geldiler hem burada bizlerle birlikte oldular. Çok kıymetli bir buluşma oldu. Salonu dolduran siz kıymetli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Nihayet itibariyle tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bir vahşet var, zulüm var. İnsan kendisini sorguluyor, sorumlu tutuyor. Kıymetli hocamızın anlattığı gibi yapılabilecek bir şeyler de var. Müslümanlar olarak boykot yapılabilir. İnşallah bu akşam da hepimize vesile olsun. Bizler karınca misali safımızı belirleyelim inşallah. Cenabı Allah oradaki insanların da yardımcısı olsun” diye konuştu. Ardından gecenin anısına Said Ercan’a hediye takdiminde bulundu.