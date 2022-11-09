Bursa İnegöl kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği İnegöl Kitap Günleri, tüm coşkusuyla sürüyor. 100’ü aşkın yayınevi ve yazar ile 1 milyonu aşkın kitabın okuyucu ile buluştuğu organizasyon, günde 10 bini aşkın misafiri ağırlıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 2017 yılında ilki düzenlenen İnegöl Kitap Günleri organizasyonunun 6’ncısını kitapseverlerle buluşturdu. 13 Kasım’a kadar sürecek Kitap Günleri kapsamında 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap, 9 günlük organizasyonda kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gören Kitap Günleri Fuarı, her gün binlerce misafiri ağırlıyor. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla günde 10 bin öğrenci, ücretsiz olarak fuara taşınıyor. Aynı zamanda bireysel olarak gelen ziyaretçilerle birlikte günlük 10 binin üzerinde kitapsever, yazarlar ve kitaplarla buluşuyor. Aynı zamanda yayınevleri uygun fiyatlarla herkesin kitaba ulaşması adına kampanyalar düzenleyerek yüzde 40’lara varan indirimler sunuyor.

Adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleşen Kitap Günleri etkinliği, MODEF Fuar alanında tüm coşkusuyla devam ediyor.

Etkinlik alanını ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kitap stantlarını gezen ve yerel yazarlarla buluştu.

Her yıl daha da geliştirerek Kitap Günleri organizasyonunun sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Taban, “Bizler bir yandan şehrimizi imar ederken, bir yandan da geleceğimiz olan gençlerimizin, evlatlarımızın sağlam temeller üzerinde gelişimlerini sürdürmelerini arzu ediyoruz. Bu noktada 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl 6’ncı kez kapılarını açan İnegöl Kitap Günleri, önemsediğimiz etkinliklerimizden biri. Gençlerimiz, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kitapla buluşturarak, yazarlarımızla bir araya getirerek okumanın önemine dikkat çekiyoruz. Bilimin, ilimin kaynağı olan kitapların her bireyin hayatının bir parçası olmasını arzu ediyoruz. Bu düsturla yetiştirdiğimiz nesiller, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceğinin temelleri olacak” dedi.

İnegöl Kitap Günleri organizasyonunu her gün 10 bin öğrencinin ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Taban, İnegöl'de ayrıca 4’üncü Nöbetçi Kitaphanemizi oluşturma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.