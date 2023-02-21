Bursa İnegöl Kaymakamı örnek çalışmalarla gönüllere dokunuyor... Alkışlar Eren Kaymakam'a

Bursa İnegöl’den deprem bölgesine yardım seferberliği başlatılmasıyla birlikte bölgeye önceki gün tam 670 tır yardım gönderildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da çalışmalarıyla her kesimden takdir topluyor.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Deprem bölgesine yönelik Bursa'dan yardımlar devam ediyor.

Ülkenin her yerinden acıları paylaşma ve dayanışma adına yardımlar giderken, iyilik seferberliğine bir destek de Bursa’nın İnegöl ilçesinden geldi.

İnegöl'ün başarılı Kaymakamı Eren Arslan’ın organize ettiği yardımlarla deprem bölgesine önceki gün ile birlikte tam 670 tır yardım gönderilmiş oldu.

Canlı havyan bağışı da organize eden İnegöl Kaymakamlığı, hayvanlarını kaybeden köylüler içinde destek oldu.

380 AİLE İÇİN KARDEŞ EV PROJESİ

Yardımların aralıksız devam edileceği belirtilirken İnegöl'de depremin ikinci gününden başlayan “Kardeş Ev Projesi” kapsamında 380 aile eşyalı kirası ve giderleri ödenen evlere yerleştirildi.

Vatandaşlar, İnegöl'de bu anlamlı ve değerli yardım kampanyaları düzenleyen Kaymakam Eren Arslan’a ve hayırseverlere teşekkür etti.

Hatırlanacağı gibi, Artvin Şavşat doğumlu Kaymakam Eren Arslan, Trabzon’un Of ilçesinde de en uzun kaymakamlık yaparak ilçede gönülleri kazanmıştı.