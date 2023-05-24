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Bursa İnegöl'e ilk kurbanlıklar geldi

YAŞAM 24.05.2023, 15:38
Bursa İnegöl'e ilk kurbanlıklar geldi

Kurban Bayramı öncesi İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarına ilk kurbanlıklar Erzurum’dan geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Alibeyköy mevkiinde hayata geçirdiği modern hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar gelmeye başladı. Pazara ilk kurbanlıklar Erzurum bölgesinden geldi.

Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarında yerini alan kurbanlık satıcıları, İnegöl ve çevre şehirlerden vatandaşların kurbanlık almak için gelmesini beklemeye başladı. Hayvan pazarının bayram sonrası 02 Temmuz Pazar günü boşaltılarak kotraların idareye teslim edileceği ifade edildi.

KOTRA SATIŞLARI SÜRÜYOR

Bir yandan kurbanlıklar gelmeye başlarken, bir yandan da İnegöl Belediyesi tarafından kalan kotraların kiralama işlemleri devam ediyor. Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünde kotra kiralama işlemleri gerçekleştiriliyor. Kurbanlık satıcılarının kotralara ilgisinin yoğun olduğu, tüm kotraların satılmasının beklendiği belirtildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken, İnegöl Belediyesi son günlerde sıkça gündeme gelen kurban kesimiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi. Yapılan açıklamada; “İdaremizin gösterdiği pazar yerleri gibi alanların dışında, isteyen vatandaşlarımız evlerinin bahçelerinde veya site içerisinde uygun alanlarda kurbanlarını kesebilecekler. Bazı site yönetimlerinin İnegöl Belediyesi’nin site bahçesinde kurban kesimine izin vermediği yönünde mazeret ürettiği ifade edilmektedir. İdaremizin bu yönde bir kararı yoktur. Site bahçesinde kurban kesen vatandaşlarımız 153 Çözüm Merkezimizi aradıkları takdirde atıkları da ekiplerimiz tarafından alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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