Bursa İnegöl depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, İyilik Hareketi ve Vefa Grubu iş birliğinde Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulun depremzede aileler için giyim yardımlarının dağıtıldığı bir merkez oluşturuldu.BURSA (İGFA) - Burada hem depremzedelerin ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor hem de ailelerin çocukları oyun alanlarında eğlenceli anlar yaşayarak yaşadıkları felaketi unutmaları için destek veriliyor.

Bu kapsamda İnegöl’de pek çok depremzede aileye kucak açmış durumda.

İnegöl Belediyesi, İyilik Hareketi ve Vefa Grubu iş birliğinde depremzede ailelerin özellikle giyim noktasında ihtiyaçlarını karşılamak için bir merkez oluşturdu.

Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda ücretsiz giyim yardımları için stantlar kuruldu. Öğle saat 12.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veren ve mağaza şeklinde oluşturulan merkezden depremzede aileler ihtiyacı olan tüm kıyafetleri alabiliyor.

Alanda aynı zamanda çocuklar için de çeşitli etkinlikler hazırlandı. Aileleri ihtiyaçlarını karşılarken depremzede çocukların da felaket psikolojisinden bir an evvel çıkabilmeleri için İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi salonda oyun ve etkinlik alanları oluşturdu. Burada çocuklar da keyifli anlar yaşayarak depremin etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

KULLANILMAMIŞ KIYAFET BAĞIŞI KABUL EDİLİYOR

Öte yandan, oluşturulan merkezde vatandaşların kıyafet bağışları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kabul ediliyor. Ancak sadece kullanılmamış kıyafet ve ayakkabılar kabul ediliyor.