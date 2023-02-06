Bursa İnegöl'den yardım seferberliği

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı. Başkan Taban, Belediye Spor Salonu'nda bugün saat 20.00’ye kadar toplanacak yardımlar yarın bölgeye gönderilmiş olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrası harekete geçti. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibinin deprem bölgesine sevk edilmesinin ardından, deprem bölgesindeki vatandaşların eksiklerini gidermek için yardım kampanyası başlatıldı.

Yardım kampanyası hakkında açıklama yapan Başkan Alper Taban, deprem gerçeği ile bir kez daha yüz yüze olduklarını belirterek, haberi alır almaz harekete geçerek İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibini arama kurtarma çalışmaları için AFAD koordinasyonuyla Malatya'ya görevlendirdiklerini söyledi.

Yardım için çok fazla mesaj aldığını ifade eden Başkan Taban, depremden sonra yardım etmek isteyen vatandaşlardan binlerce mesaj aldıklarını belirterek, "Milletimiz her zaman olduğu gibi karınca kararınca elini taşın altına koymak için çaba sarf ediyor. Buradan tüm STK’lara ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere; battaniye, çocuk bezi ve maması, mont, ısıtıcı, ilk yardım seti, uyku tulumu, çadır, konserve yiyecek, su ve kışlık giyecek yardımlarını Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonumuzda toplayacağız. Yardımlar yarın gönderilmiş olacak. Yardımda bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızın bu akşam 20.00’a kadar yardım malzemesini teslim etmesini rica ediyorum” diye konuştu.