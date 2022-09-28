Bursa İnegöl'den İznik'e 'göçebe oyunları' için 4 gün ücretsiz otobüs seferi

Bursa'da İnegöl Belediyesi, bu yıl İznik’te yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları için 4 gün boyunca İnegöl’den ücretsiz araç kaldıracak. Her gün 15.00’da İnegöl’den İznik’e gidecek araçlar, 22.00’da geri dönecek.BURSA (İGFA) - Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan ve daha önce 3 kez Kırgızistan’da yapılan Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsü, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İznik’te yapılacak.

Dünya genelinde 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılacağı dev organizasyon için İznik’te aylardır hazırlıklar sürerken, İnegöl Belediyesi de ilçe halkının bu dev organizasyondan faydalanabilmesi için ücretsiz araç desteği sağlanacağını duyurdu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa’nın bu yıl 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini belirterek, "Bizler için önemli bir yıl. Aynı zamanda 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında da yine Bursa’mız dünya çağında bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İznik’te 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları gerçekleştirilecek. Bizler de şehrimiz ve ülkemiz adına önemli bir organizasyon olan ve aynı zamanda vatandaşlarımızın da ilgisini çekecek bu anlamlı organizasyon için ulaşım konusunda destek vereceğiz. 29 Eylül Perşembe gününden başlamak üzere 4 gün boyunca İnegöl’den İznik’e 4. Dünya Göçebe Oyunları için ücretsiz otobüs kaldıracağız. Her gün 15.00’da Ziraat Bankası önünden kalkacak araçlarımız, akşam 22.00’da da oradan geri dönecek. Herhangi bir sınırlama veya kontenjan yok. Bu vesileyle ben tüm vatandaşlarımızı İznik’te yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunlarına davet ediyorum. Aynı zamanda orada İnegöl Belediye’mizin de standı olacak. Standımıza da beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.