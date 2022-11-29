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Bursa İnegöl'deki yarışmada kazanan 'çevre' oldu

YAŞAM 29.11.2022, 16:16
Bursa İnegöl'deki yarışmada kazanan 'çevre' oldu

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği atık pil yarışması kapsamında 1 yılda toplanan atık pil 2 günde toplanmıştı. 2 günde 441 kg pil atığı toplanan yarışmada ilk 3’e giren sınıflara ödülleri teslim edildi.BURSA (İGFA) - Kampanya kapsamında en fazla atık pil toplayan 3 sınıfın öğrencileri adına öğretmenlerine Akıllı Saat hediye edileceği duyurulmuştu.

Rekorla sonuçlanan atık pil yarışması sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve beraberindeki heyetle birlikte 52,639 kg ile en fazla atık pil toplayan öğretmenleri Songün Türkyılmaz için yarışan Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 2F sınıfını ziyaret etti. Yarışmaya öğretmenleri Gül Taş için katılan İshakpaşa İlkokulu 1L sınıfı öğrencileri 52,625 kg ile ikinci olmayı başarırken, öğretmenleri Buse Er için atık pil toplayan Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu 6A sınıfı öğrencileri ise 36,75 kg pil ile kampanyaya katkı verdi.

Protokol üyeleri bu sınıfları da ziyaret ederek ödüllerini teslim etti.

DOĞANIN BİZE DEĞİL, BİZİM DOĞAYA İHTİYACIMIZ VAR

En fazla pil toplayan sınıf olan Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 2F sınıfını ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Her türlü atık olarak ifade edilen maddeler ilgili tesislere gönderilerek tekrar geri dönüştürülüyor. Ayrıca doğaya da zarar vermemiş oluyor. Aynı zamanda da yeniden ekonomiye de kazandırılmış oluyor. Yine pil yapımı gibi amaçlarla kullanılıyor. Ancak bunları sokağa attığımızda zarar oluşturmuş oluyoruz. Biz de doğamızı ve çevremizi koruyabilmek ve temiz tutabilmek adına sizlerin de desteğiyle bu çalışmaları yapmış oluyoruz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Bütün yarışan herkesi geçip birinci oldunuz. Bundan dolayı başta sizler olmak üzere ailelerinizi ve öğretmeninizi kutluyorum. Bu duyarlılığımızı hep birlikte devam ettirelim. Çünkü doğanın bize değil, bizim doğaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla doğayı da temiz tutması gereken de bizleriz. Bunu da en başta sizlerle gerçekleştireceğiz. ’dedi.

Başkan Alper Taban, geçtiğimiz haftalarda imzalanan ‘’çevre’’ protokolü ile tüm şehirden destek beklediklerini ifade ederken paydaşlara da teşekkürlerini iletti.

Konuşma sonrası Başkan Alper Taban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ödül ve hediyeleri teslim etti.

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