Bursa İnegöl'deki altyapının faydası ileride anlaşılacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Süleymaniye Mahallesi Tabakoğlu Camisinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından her Cuma sabahı sürdürdüğü farklı camideki ‘Bereket Sofrası’ bu kez Süleymaniye Mahallesi'ne kuruldu.

Tabakoğlu Camisi'ndeki buluşmada, Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Süleymaniye Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu. Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği etkinlikte kılınan sabah namazı sonrasında simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapıldı.

“İLERİDE FAYDASINI ÇOK DAHA İYİ ANLAYACAĞIZ”

Rumeli Kültür Derneği lokalinde gerçekleşen etkinliğe İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler de katıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden alt yapı çalışmaları hakkında da konuştu. İnegöl'de alt yapıyı yenilemeyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Taban, "İçme suyu hatlarımızı yeniliyoruz. Süleymaniye Mahallemizin de bir kısmı aslında bu çalışmaları yaşadı. Önümüzdeki baharla beraber tekrar bu çalışmalar devam edecek. Ben bu çalışmalar için Alinur Aktaş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımların sadece bu dönemle ilgili maliyeti 2 katrilyon. Bugün çok anlaşılmasa da bunlar geleceğe matuf çalışmalar. İleride faydasını çok daha iyi anlayacağız” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Taban vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunlarını dinlerken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişarelerde bulundu.