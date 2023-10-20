Bursa İnegöl'de yol kaplama çalışmalarında sona doğru

İnegöl Belediyesi’nin Akhisar Mahallesinde sürdürdüğü yol kaplama çalışmalarında sona gelindi. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Toplamda 22 sokakta 24 bin 600 m2 parke taş uygulaması yapılan Akhisar’da çalışmanın devam ettiği 5 sokakla birlikte bölgedeki çalışmaları tamamlamış olacağız” dedi.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi Akhisar Mahallesinde başlattığı yol kaplama çalışmalarında sona geldi. Yaz boyunca farklı bölgelerde devam eden çalışma kapsamında son 5 sokağın uygulaması kaldı. Toplamda 22 sokakta 26 bin 400 m2 parke taş uygulaması yapılacak çalışmayı, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

İnceleme sonrasında çalışmalara ilişkin bilgi de veren Başkan Taban, “Akhisar Mahallemizde devam eden yol kaplama çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Akhisar bizim önemli mahallelerimizden biri. Burası Yeni İnegöl havzasında kalan bir mahallemiz. Bizler de buradaki konutların ve yapılaşmanın hızlanmasıyla muhitteki eksiklerimizi gidermeye devam ediyoruz. Burada neler yapıyoruz? Bazı bölgelerde ham yol ve parke taş kaplama çalışmaları yapıldı. Bulunduğumuz alanda da 22 sokakta parke taş kaplaması yapıldı. 18 bin metretül oluk ile 24 bin 600 m2 parke taş uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmanın devam ettiği 5 sokakla birlikte bölgedeki çalışmaları tamamlamış olacağız. Bu çalışmaların toplam maliyeti ise 4 milyon TL değerinde” dedi.

“İnsanın yaşadığı yerde ihtiyaç bitmez” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Kimi yerde yeşil alan, kimi yerde kaldırım, kimi yerde çocuk parkı, otopark gibi hizmetlerimiz şehrimizin pek çok yerinde devam ediyor. Ben bu çalışmalara katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.