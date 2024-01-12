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Bursa İnegöl'de Yokuşlar Camisi ibadete açıldı

YAŞAM 12.01.2024, 15:17
Bursa İnegöl'de Yokuşlar Camisi ibadete açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde 2022 yılında başlanan ve hayırsever İbrahim Yokuş’un yapımını üstlendiği Yokuşlar Camisi, bugün düzenlenen törenle ibadete açıldı. Tören sonrası camide kalabalık cemaatle ilk Cuma namazı kılındı.BURSA (İGFA) - Hayırsever İbrahim Yokuş tarafından Fatih Mahallesinde afet evlerinin bulunduğu bölgede 5800 m2 alan üzerinde 600 m2 temelde inşa edilen Yokuşlar Camisi, bugün düzenlenen törenle ibadete açıldı.

2022 yılı Haziran ayında temel atma töreni gerçekleştirilen cami, Hacı İbrahim Yokuş ve ailesi tarafından 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlandı. Cami için bugün Cuma namazı öncesi açılış töreni düzenlendi. Törene; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile davetliler katıldı.

Törende kısa bir selamlama konuşması yapan hayırsever İbrahim Yokuş, “Bizlere nasip oldu bu eseri yaptık. Allah herkese nasip etsin. Bu süreçte bizlerin yanında olan, yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. İlkokulda okuyan iki öğrenci kumbaralarını kırıp 485 TL para gönderdi bu camiye. Allah onlardan da razı olsun. Herkesin emeği, katkısı var. Allah herkesten razı olsun” dedi.

SIRADA KURAN KURSU İNŞAATI VAR

Fatih Mahallesi Muhtarı Selami Kavık ise “Mahallemizde ve özellikle şu anda bulunduğumuz afet evleri bölgesinde ihtiyaç olan camimize kavuştuk. Camimizin toplam arsa alanı 5800 m2. İçerisinde kız ve erkek kuran kursu, kütüphane, çay ocağı ve iş yerleri, lojman, abdesthane bulunmaktadır. Şu anda camimiz ibadete açılıyor, diğerlerinin de inşaatına en kısa zamanda başlayacağız inşallah. 600 m2 alanda yükselen camimizde 1200 kişi namaz kılacak kapasitededir. Bundan sonraki hedefimiz inşallah kuran kursu inşaatına başlamak. Caminin yapılmasında en büyük pay sahibi olan İbrahim Yokuş amcamıza çok teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. Katkı ve desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a, maddi ve manevi yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İBADETHANELER BİZİM YAŞAM ALANLARIMIZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da 2022 yılının Haziran ayında cami inşaatının temelinin atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu: “İbrahim Yokuş amcamızın ve hayırseverlerimizin üstlendiği bu alanda temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de açılışını yapmak nasip oldu. Aslında alanda devam eden çalışmalar var. Bugün camimiz hizmete giriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İbadethaneler bizim yaşam alanlarımız. Cenabı Allah’a el açtığımız, dua ettiğimiz mekanlar. Aynı zamanda bir araya gelip buluştuğumuz mekanlar. Evlatlarımızın da yetişip gelişeceği mekanlar olacak buralar.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız da yapılan caminin İnegöl’e hayırlı olmasını diledi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise soğuk havada sıcak bir vesileyle bir araya geldiklerini ifade ederek; “Güzel, mübarek bir günde buradayız. Yokuş ailesini yıllardır tanıyoruz. Her zaman hayırda hasenatta katkı sağladılar. Burada da güzel bir eser bıraktılar. Rabbim hayırlarını kabul etsin” dedi.

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Eren Arslan da “Çok güzel bir amaç için bugün bir araya geldik. İnsanoğlu bu dünyaya geldiği gibi gidecek. Hiçbir şey getirmedik, hiçbir şey de götürmeyeceğiz. Bizi yaşatacak olanlar bu dünyada bıraktıklarımız. Bu eserin ortaya konulmasında İbrahim amcamız ve ailesi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle caminin açılışı gerçekleştirildi. Cuma namazının ardından da vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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