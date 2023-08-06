Bursa İnegöl'de 'Yıldızların Altında' muhteşem final

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri dün akşam düzenlenen TSM Korosu ve Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Çiğdem Gürdal konseri ile sona erdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin yaz aylarını süslediği Yıldızların Altında Kültür Sanat Etkinlikleri programları Cumartesi akşamı düzenlenen konserle sona erdi. Birbirinden kıymetli 6 programla hazırlanan kültür sanat programları, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun muhteşem gala gecesiyle başlamıştı.

Ardından; Safa Zakir, Şükrü Turan, THM yetişkin korosu ile Tuğba Ger konserleri, çocuklara yönelik Abdullah Beyaztaş ve Mithat kukla ile sirk gösterisi ve THM Gençlik Korosu ile TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin konseriyle devam eden programların finalinde, Cumartesi akşamı Türk Sanat Müziği Korosu ile Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Çiğdem Gürdal İnegöllülerle buluştu.

Amfi Tiyatro’da yıldızların altında gerçekleşen konserde, genci yaşlısı her yaştan vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümü, Türk Sanat Müziği Korosunun sunumlarıyla başladı. Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, solo ve koro eserlerle yeteneklerini sergiledi. Vatandaşların da enerjisi ile unutulmaz bir atmosfer yaşandı. TSM Korosu dinleyenlerden tam not aldı.

ÇİĞDEM GÜRDAL SESİ VE YORUMLARIYLA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Çiğdem Gürdal sahneye çıktı. Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle adeta kulakların pasını silen sanatçı, seslendirdiği eserlerle dinleyenleri mest etti. Konseri Belediye Başkanı Alper Taban da izledi. Konser sonunda sahneye davet edilen Başkan Alper Taban, kısa bir selamlama konuşması yaparak bu unutulmaz gece için hem sanatçıya hem onu dinelemeye gelenlere teşekkür etti. Gecenin anısına sanatçıya hediye takdimi gerçekleştirildi.