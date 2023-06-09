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Bursa İnegöl'de Yiğitköy Mahalle Konağı hizmete girdi

YAŞAM 09.06.2023, 14:29
Bursa İnegöl'de Yiğitköy Mahalle Konağı hizmete girdi

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Yiğitköy kırsal mahallesinde artık kullanım ömrünü tamamlamış olan ve sağlıklı hizmet veremeyen Mahalle Konağını yıkarak yerine yeni bir Mahalle Konağı inşa etti. Mahalle Konağı, düzenlenen törenle açıldı.BURSA (İGFA) - Kırsal mahallelerde kültürlerin yaşatıldığı, örf ve adetlerin sürdürüldüğü, misafirlerin ağırlanıp mahalle sakinlerinin bir araya gelerek buluşma noktası olarak kullandığı Mahalle Konakları, İnegöl Belediyesi ile eski ihtişamına kavuşuyor. Daha önce pek çok kırsal mahallede tadilat ve yeniden inşa yoluyla hayata geçirilen Mahalle Konaklarına bir yenisi daha eklendi.

Yiğitköy mahallesinde artık kullanım ömrünü tamamlamış olan eski yapı yıkılarak yerine yeni bir Mahalle Konağı inşa edildi.

70 metrekare zeminde iki katlı olarak inşa edilen ve içerisinde; zemin katta 70 m2 alana sahip 30 kişi kapasiteli kahvehane, 1. katta ise 70 m2 alanda; muhtar odası, misafir odası, duş ve WC bulunan toplamda 140 m2 alana sahip 2 katlı binanın açılışı için bugün tören düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ile davetliler ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende kısa bir selamlama konuşması yapan Yiğitköy Mahalle Muhtarı Ertan Sakin, “Binanın yapılmasına vesile olan Belediye Başkanımıza mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

YİĞİT ALP VE YİĞİTKÖY İNEGÖL İÇİN ÖZEL BİR DEĞER

Belediye Başkanı Alper Taban da Yiğitköy ve burada metfun bulunan Yiğit Alp hakkında bilgiler vererek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün çok kıymetli bir açılış için bir aradayız. Mahallemiz hakkında ve buradaki Yiğit Alp Türbesi hakkında da bu vesileyle kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Mahallemize adını veren Yiğit Alp, buradaki tarihçeye göre Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun’un kardeşi, Selçuklu Şehzadesi Numan’ın oğludur. Osman Bey’in İnegöl’ü ele geçirmek üzere verdiği bir baskın sırasında kaçmakta olan düşmanları yakalamak ve imha etmek için Şehzade Yiğit Alp’e görev verilir. Yiğit Alp bu görev sırasında Kulaca ile Yiğitköy arasını düşmandan temizler. Nihayetinde bugünkü Yiğitköy Mahallesinin bulunduğu yerde, Harmankaya Tekfurunun askerleri ile amansız bir cenge tutuşulur. Osman Bey’in de bölgeye gelmesiyle düşman kılıçtan geçirilerek Yiğitköy’ün bulunduğu mevki Beylik sınırlarına katılır. Ne kaderdir ki Şehzade Yiğit Alp, Selçuklu Sultanı Aleaddin’i ziyarete götürülürken, yakın bir tarihte Harmankaya Tekfurunun elinden alarak beylik toprağı yaptığı, şu an şehitliğinin bulunduğu noktada pusuya düşürülerek şehit edilmiştir ve burada defnedilmiştir. Tüm bu özellikleriyle Yiğit Alp, İnegöl için özel ve unutulmayacak bir isimdir. İnegöl’de bildiğiniz gibi Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik etmiş özel bir şehir. Burada Yiğit Alp’imiz başta olmak üzere Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca, Osman Gazi’nin silah arkadaşı Turgut Alp gibi isimler bu topraklarda metfun. Yine İshak Paşa’mız var. Fatih Sultan Mehmed Han’ın Veziri Azamı. Samsa Çavuş’umuz, Konur Alp’imiz gibi değerlerimiz de var. Bunların biz herkes tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. İnşallah gelecekte buradaki türbeyle ilgili de bir çalışmamız var.”

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