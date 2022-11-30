Bursa İnegöl'de 'Vefa'ya davet

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Kent Konseyi iş birliğinde düzenlediği İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi bu yıl 7’nci kez gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından Kent Konseyi iş birliğinde 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesinin 7’ncisi için hazırlıklar tamamlandı.

2 Aralık Cuma akşamı Kent Müzesi Konferans Salonunda yapılacak program için Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin tüm ilçe halkına davette bulundu.

AMACIMIZ VEFA DUYGUMUZU DİRİ TUTMAK

İnegöllülere Vefa ve Hatırlanma programının bu yıl 7’ncisinin yapılacağı hatırlatan İnegöl Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin “Siyasetçi, sporcu, sanatçı, akademisyen, hayırsever ve gazeteci olarak kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış, öne çıkan isimler arasında İnegöl’de doğmuş ve yaşamış ya da İnegöl’e hizmet etmiş kişileri ilçe halkımızla bir kez daha buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceğimiz İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesinde İnegöl’e kendilerini adamış kişilere Vefa Plaketi vereceğiz. Tabi ki bu kentte yaşayan yüzlerce insan bu plaketi çoktan hak etmiştir. Ama takdir edersiniz ki bir geceye ancak belli sayıda kişiyi sığdırabiliyoruz. Bu programdaki amacımız, giderek unutulan vefa duygusunu diri tutmak ve İnegöllüler olarak vefalı olmaktır. Sürprizlerle dolu geceye birbirinden kıymetli insanlar katılacak ve inanıyorum ki yine duygu dolu anlar yaşanacak” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli ve sürpriz misafirleri bir araya getireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban ise tekrarı olmayan güzel bir gece olacağını ümit ettiklerini belirtti. Başkan Taban, "Çocuklarımızdan tutunda, bayanlarımıza ve can dostlarımız sokak hayvanlarına kadar bu şehirde yaşayan herkesi kucaklayacak birçok çalışmaya imza atıyoruz” dedi.