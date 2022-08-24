Bursa İnegöl'de temizlik farkındalığı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orix Mobilya firması, yerel beledie iş birliği ile temizlik konusuna dikkat çekmek adına 40 personeli ile sahaya indi. Yeniceköy Mahallesi'nde boş arsalarda temizlik farkındalığı sürdürülürken, vatandaşlar da temizlik duyarlılığına davet edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin önemli başlıklarından biri olan temizlik konusu, bu konuda duyarlı kurum ve kuruluşların katkılarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Orix Mobilya firması, temizlik farkındalığı oluşturmak adına Yeniceköy Mahallesinde bulunan boş arsalarda temizlik etkinliği düzenledi. 40 personeliyle sahaya inen firmaya, Belediye Başkanı Alper Taban da destek verdi.

Firma yetkilileri ve çalışanlar, arsalarda temizlik yaparak kısa sürede çok sayıda çöp poşetini atıklarla doldurdu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, temizlik etkinliğine katılarak atıkların toplanmasına yardım etti. Farkındalık etkinliğine ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, vatandaşların ev ve iş yerlerinden çıkan düzenli çöplerini toplamak için bu temizlik organizasyonunu kurduklarına dikkati çekerek, "Bu işin maliyetini de yıl sonunda bölerek vergi olarak alıyoruz. Vergi ödüyorum diye çevreyi kirletmek, çok büyük bir saygısızlık. Ben evini bilerek kirleten insan görmedim. Ama ev ve iş yerimizden çıktığımızda sokağı kolayca kirletebiliyoruz. Amacımız bunun farkında vardırmak. Kirletmek gibi bir hakkımız yok” diye konuştu.

"BÜTÜN ESNAFLAR KAPISININ ÖNÜNDEN SORUMLU"

Temizlik konusundaki eksiklere de değinen Başkan Taban, "Herkes kendi kapısının önünü süpürse, yeterli olacak. Biz bu konuyu meclisimizde gündeme getirdik. Bütün esnafları sorumlu kıldık. Şu anda uyarı ve hatırlatmalarla geçiyoruz lakin bununla alakalı artık farkındalık oluştu ve işlem yapma aşamasına geliyoruz. Aynı şekilde asla kirlettiğini tespit ettiğimiz bir insanı cezasız bırakmıyoruz. Önce uyarıyoruz, hatasını gidermiyorsa cezasını kesiyoruz" diye konuştu.

Başkan Taban, “Bu kadar duyarsızlık arasında bu duyarlı davranışı gösteren ve bu farkındalık etkinliğini gerçekleştiren Orix Mobilya firması yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.