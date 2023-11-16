Son Dakika

Bursa İnegöl'de 'sosyal girişimcilik kampı' için kayıtlar başladı

YAŞAM 16.11.2023, 16:38
Bursa İnegöl'de 'sosyal girişimcilik kampı' için kayıtlar başladı

İnegöl Belediyesi’nin Social Business Global ve TÜMMİAD iş birliğinde bu yıl 2’ncisini gerçekleştireceği “Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı” için kayıtlar başladı. 1-3 Aralık tarihlerinde yapılacak eğitim 200, kamp ise 50 kişiyle sınırlı olacak.BURSA (İGFA) - Gençlere yönelik düzenlenen etkinlik ve programlarla donanımlı bir nesil inşa etmek adına gayret sarf eden İnegöl Belediyesi, yeni bir organizasyon için çalışmalara başladı. İnegöl Belediyesi uhdesinde Social Business Global ve TÜMMİAD (Tüm Mucitler İcat-İnovasyon ve Araştırma Derneği) iş birliğinde 01-03 Aralık 2023 tarihlerinde İnegöl’de “2. Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı” düzenlenecek. İlki geçtiğimiz yıl aynı dönemde yapılan organizasyona 200 genç katılım göstermişti.

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in konuşmacı olarak katılacağı Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampına, 16-35 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilecek. Eğitim kontenjanı 200 kişi ile sınırlı olan programda, eğitim sonrası katılım sertifikası da verilecek. Sosyal Girişimcilik Eğitimi 01 Aralık Cuma günü 18.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak. Kamp katılımcıları ise eğitime katılan kişiler arasında yapılacak ankete verin cevaplar arasından seçilecek. Kamp nihai katılımcı listesi Cuma günü eğitim sonunda www.inegolunfikri.com adresinden ilan edilecek. Kamp ise 02-03 tarihlerinde Yeniceköy DOSTUM Tesislerinde yapılacak. 02 Aralık Cumartesi günü 14.00’da giriş olacak ve 03 Aralık Pazar 12.00’da kamp sona erecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınırlı sayıda kontenjanın yer aldığı eğitim için başvurular www.inegolunfikri.com adresinden online olarak ya da 0530 136 40 00 no’lu telefona WhatsApp üzerinden; isim, soyisim, iletişim numarası ve doğum tarihi bilgileri yazılarak yapılabilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN GENÇLERE DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, 3 günlük organizasyon için tüm gençlere çağrıda bulundu. Eğitimin içeriği ve organizasyon gereği kontenjanın sınırlı olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Bu noktada hevesli, gelişime açık ve fırsat arayan tüm gençlerimizi Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampına bekliyoruz. Dolu dolu bir içerik ve özel konuklarımızla eşsiz bir organizasyon olacak” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3