Bursa İnegöl'de 'sosyal girişimcilik kampı' için kayıtlar başladı

İnegöl Belediyesi’nin Social Business Global ve TÜMMİAD iş birliğinde bu yıl 2’ncisini gerçekleştireceği “Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı” için kayıtlar başladı. 1-3 Aralık tarihlerinde yapılacak eğitim 200, kamp ise 50 kişiyle sınırlı olacak.BURSA (İGFA) - Gençlere yönelik düzenlenen etkinlik ve programlarla donanımlı bir nesil inşa etmek adına gayret sarf eden İnegöl Belediyesi, yeni bir organizasyon için çalışmalara başladı. İnegöl Belediyesi uhdesinde Social Business Global ve TÜMMİAD (Tüm Mucitler İcat-İnovasyon ve Araştırma Derneği) iş birliğinde 01-03 Aralık 2023 tarihlerinde İnegöl’de “2. Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı” düzenlenecek. İlki geçtiğimiz yıl aynı dönemde yapılan organizasyona 200 genç katılım göstermişti.

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in konuşmacı olarak katılacağı Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampına, 16-35 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilecek. Eğitim kontenjanı 200 kişi ile sınırlı olan programda, eğitim sonrası katılım sertifikası da verilecek. Sosyal Girişimcilik Eğitimi 01 Aralık Cuma günü 18.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak. Kamp katılımcıları ise eğitime katılan kişiler arasında yapılacak ankete verin cevaplar arasından seçilecek. Kamp nihai katılımcı listesi Cuma günü eğitim sonunda www.inegolunfikri.com adresinden ilan edilecek. Kamp ise 02-03 tarihlerinde Yeniceköy DOSTUM Tesislerinde yapılacak. 02 Aralık Cumartesi günü 14.00’da giriş olacak ve 03 Aralık Pazar 12.00’da kamp sona erecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınırlı sayıda kontenjanın yer aldığı eğitim için başvurular www.inegolunfikri.com adresinden online olarak ya da 0530 136 40 00 no’lu telefona WhatsApp üzerinden; isim, soyisim, iletişim numarası ve doğum tarihi bilgileri yazılarak yapılabilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN GENÇLERE DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, 3 günlük organizasyon için tüm gençlere çağrıda bulundu. Eğitimin içeriği ve organizasyon gereği kontenjanın sınırlı olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Bu noktada hevesli, gelişime açık ve fırsat arayan tüm gençlerimizi Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampına bekliyoruz. Dolu dolu bir içerik ve özel konuklarımızla eşsiz bir organizasyon olacak” dedi.