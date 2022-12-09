Bursa İnegöl'de 'sosyal girişimcilik' kampı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Social Business Global ve TÜMMİAD iş birliğinde 16-35 yaş arası gençlere yönelik Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı düzenledi. Eğitime 182, kampa ise 50 genç katıldı.BURSA (İGFA) - Gençlere yönelik düzenlenen etkinlik ve programlarla donanımlı bir nesil inşa etmek adına gayret sarf eden İnegöl Belediyesi, Social Business Global ve TÜMMİAD (Tüm Mucitler İcat-İnovasyon ve Araştırma Derneği) iş birliğinde ilçede ilk kez “Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı” düzenlendi.

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in konuşmacı olarak katıldığı Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampına, 16-35 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlendi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Sosyal Girişimcilik Eğitimi ile başlayan programa 182 kişi katıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eğitim programına katılarak gençlerle bir araya gelerek, İnegöl’ün girişim fırsatlarıyla, ortaya koydukları yeni buluş ve icatlarla, yeni uygulamalarla birlikte hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde daha iyi noktaya taşıyacaklarına inandıklarını kaydetti. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Taban, "5-10 yıllık kısa bir kariyer planlaması dahi yapsanız çok iyi yerlere ulaşacağınıza bizler inanıyoruz. Bu minvalde bizlere katkı veren eğitimcilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in eğitimi gerçekleştirildi.

Günün sonunda eğitime katılanlara katılım sertifikası verildi.