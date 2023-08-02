Bursa İnegöl'de Olukman'ın sokakları parkeleniyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerden Olukman'da üç ayrı alanda çalışma başlattı. Bir yandan mahallenin altyapısı tamamlanan sokakları 4 bin metrekare parke taşla kaplanırken, bir yandan arazi yollarında düzenleme çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi hem merkezde hem kırsalda dört bir yandan hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Olukman Mahallesinde 3 ayrı alanda çalışma başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla; altyapısı tamamlanan sokaklarda parke taş kaplaması yapılırken, arazi yolları düzenleme çalışmaları ve metruk okul binası yıkımı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün Olukman Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Burada çalışmalar hakkında bilgi de veren Dülger, “Bugün devam eden bu çalışmaları yerinde incelemek üzere Olukman Mahallemizdeyiz. Şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımız sürüyor. Yaz ayları mevsimsel olarak yapım çalışmalarına en uygun dönem olduğundan, bu süreçte tüm imkanlarımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin dört bir yanında farklı farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan merkezde altyapı çalışmaları, bir yandan devam eden vizyon projelerimiz, bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerimiz ve bir yandan da kırsal mahallelerimizde başta parke taş kaplama olmak üzere ihtiyaca matuf tüm çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz” dedi.