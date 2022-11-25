Bursa İnegöl'de Öğretmenler Günü hatıralarla kutlandı

Bursa'da İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yemek düzenlendi.BURSA (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü, İnegöl’de özel bir organizasyonla kutlandı. İnegöl Belediyesi ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yemek düzenlendi.

Göreve yeni başlayan öğretmenler, duayen eğitimciler, okul idarecileri ve emekli Milli Eğitim Müdürlerini bir araya getiren organizasyonda, İnegöl Milli Eğitiminin renkli hatıraları anlatılarak yad edildi.

Royal Otel’de düzenlenen akşam yemeğinde, İnegöl Milli Eğitiminin eskileri ve yenileri bir araya geldi. Duayen eğitimcilerin hatıralarının dinlendiği, eskilerin yad edildiği buluşmada, yeni öğretmenlere feyz olacak anılar kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi. Hatıraların yeniden canlandığı bu özel buluşmada, genç öğretmenlerin duygu ve düşünceleri de dinlendi.

İNEGÖL’DE 74 BİN 375 ÖĞRENCİYE EĞİTİM HİZMETİ SUNULUYOR

Yemekle başlayan programda, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, İnegöl’ün eğitim verilerini de paylaştı. İnegöl'de özel okullarla birlikte 247 kurumun varlığına dikkati çeken Müdür Doğru, "Öğrenci sayılarımıza baktığımızda; okulöncesi 6 bin 565 öğrenci, ilkokulda 21 bin 231, ortaokulda 19 bin 318, lise düzeyinde ise 14 bin 879 öğrenci eğitim öğretim görmekte. Açık öğretimde de 9 bin 839 öğrencimiz var. Mesleki Eğitim Merkezimizde 2 bin 543 öğrencimiz eğitim alıyor. Toplamda 74 bin 375 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunmaktayız” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası başta Eski Milli Eğitim Müdürleri olmak üzere salondaki duayen eğitimciler hatıralarını anlattı. Yeni göreve başlayan öğretmenler duygu ve düşüncelerini paylaşırken, ücretli öğretmenler adına konuşan bir öğretmen ise hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek düzenlenen organizasyon için teşekkür etti.