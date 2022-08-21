Bursa İnegöl'de 'nöbetçi kitaphaneler' ilgi görüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin hayat geçirdiği Nöbetçi Kitaphaneler, öğrenciler ve gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşırken aynı zamanda ziyaretçi akınına uğruyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından 3 farklı noktada hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphaneler, gelinen noktada ziyaretçi akınına uğrarken gençler ve öğrencilerden ziyade 18 yaş üstü tüm bireylerin ders çalışabilecği en rahat mekânlar haline geldi.

İçerisinde binlerce kitapların bulunduğu ve aynı zamanda ücretsiz çay ve kahve ikramlarının olduğu Nöbetçi Kitaphanlerde kitap okuma alanları, ders çalışma alanları, görme engelliler için Braille kabartma yazıcı, engelsiz sanal gerçeklik platformu, katalog tarama sistemi ve bilgisayar alanları yer alıyor.

Ali Hatipoğlu Sokak, Gençlik Merkezi ve Huzur-Akhisar Nöbetçi Kitaphaneleri ile İnegöllü gençlere hizmet veren İnegöl Belediyesi’ne gençlerden tam not geldi. Bu alanları rahat bir şekilde kullanan gençlere aynı zamanda belirli aralıklarla sınav simülasyonu yaparak hem gençlerin kendilerini denemelerini hem de sınav stresinden uzaklaştırmasını hedefliyor.

‘’Gençlerimiz geleceğimizdir’’ diyerek İnegöllü gençlere her türlü imkanın sunulmasında katkısı olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, oluşturulan bu merkezlere tüm bireyleri davet etti. Başkan Alper Taban açıklamasında, “Geleceğimiz olan gençlerimize, evlatlarımıza ne yapsak azdır. Amacımız gelecek adına güzel hayaller kurabileceğimiz nesiller yetiştirmek. Akıllı ve fırsat verildiğinde çok büyük işler başarabilecek bir gençliğimiz var. Bizler de onlara bu imkânları oluşturmaya çalışıyoruz. Nöbetçi Kitaphanelerimize tüm herkesi davet ediyoruz.’’ dedi.