Bursa İnegöl'de 'nakış nakış' mutluluk

Bursa'da İnegöl Belediyesi 35. Kültür Sanat Festivali’nin bir diğer ayağı olan çadırlar bölgesinde hemşeri dernekleri kültürlerini yaşatmaya devam ederken, kooperatifler başta olmak üzere İnegöl Belediyesi de İNESMEK bünyesinde kursiyerler tarafından üretilen el emeği ürünlerini sergiliyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) bünyesinde üretilen el emeği ürünlerini "Nakış Nakış Mutluluk İnesmek Genel Sergisi’nde" izlenime sundu.



İNESMEK bünyesinde tamamıyla kursiyerler tarafından üretilen 16 branştaki el emeği ürünlerin sergi açılışına; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed, siyasi parti temsilcileri, hemşeri dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi alanda bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK kursiyerlerinin yıl boyunca ilmek ilmek işledikleri ürünlerin eser haline dönüştüğünü söyledi.

Sergi açılışı için kurdele kesimi sonrasında Başkan Taban ve protokol üyeleri sergi çadırını gezerek el emeği ürünleri inceledi.