Bursa İnegöl'de 'minik kapaklardan kocaman mutluluk'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir küçük kapakla kocaman mutluluklara vesile oldularBURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında başlattığı mavi kapak toplama kampanyasına Hacer Salih Yıldız İlkokulu öğrencilerinden büyük bir destek geldi.

Özel gereksinimli öğrencilere engelli aracı alınması için “Minik Kapaklardan Kocaman Mutluluklara” sloganıyla 14 poşet kapak topladılar.

Kampanyayı duyarak kendi aralarında organize olan 34 kişilik sınıf, Fatma Dilruba Karataş isimli öğrenci öncülüğünde öğretmenleri Ceyda Güllüler Ayar’ın da katkılarıyla okuldan, ailelerinin iş yerlerinden, komşularından mavi kapak toplamaya başladılar. “Minik Kapaklardan Kocaman Mutluluklara” sloganıyla öğrenciler 14 çöp poşeti mavi kapak toplamayı başardı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerin bu başarılı çalışması sonrası bugün Hacer Salih Yıldız İlkokulunu ziyaret etti.

Burada mavi kapak toplama serüvenlerini anlatan öğrenci Fatma Dilruba Karataş, “Arkadaşlarımla, babalarımızın iş yerlerinden, komşularımızdan, tanıdıklarımızdan birlik beraberlik içerisinde kapakları topladık. İnşallah özel gereksinimli arkadaşlarımıza umut olmuş oluruz” dedi.

Başkan Taban, İnegöl'ün belirli bölgelerinde mavi kapakların atılarak biriktirileceği alanlar oluşturduklarını belirterek, özellikle oralarda birikenleri de alarak karşılığında otomatik engelli araçları temin ettiklerini ve vatandaşlarımıza teslim ettiklerini söyledi.