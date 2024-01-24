Bursa İnegöl'de minik eller çamuru sanata dönüştürüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, yarı yıl tatilinde düzenlediği etkinliklerle çocukların eğlencesine eğlence katıyor. Tatil süresince farklı organizasyonlarla minikleri buluşturacak İnegöl Belediyesi, Çocuk Çömlek Atölyesiyle startı verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi de tatil süresince çocukların eğleneceği, eğlenirken öğreneceği ve aynı zamanda kaliteli zaman geçirecekleri etkinlikler için planlamalarını yaptı.

Tatil süresince çocuklara hem dinlenme fırsatı sunmak hem de eğlenceli ve faydalı bir tatil yaşatmak adına yapılan etkinlikler kapsamında ilk olarak “Çocuk Çömlek Atölyesi” etkinliği başlatıldı.

Çocuk sanat atölyesi etkinliklerinden Bubble Show gösterisine, Karagöz Hacivat gölge oyunundan Çocuk çömlek atölyesine farklı programların yapılacak yarı yıl tatilinde, ilk etkinlik bugün başladı.

5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik etkinlik, İnegöl Kent Müzesinde gerçekleştiriliyor. 24-25-26 Ocak tarihlerinde 3 gün süreyle devam edecek Çocuk Çömlek Atölyesi, her gün 4 ayrı seans şeklinde; 11.00-12.00 / 12.00-13.00 / 14.00-15.00 / 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar nezaretinde yapılan etkinlikte, İnegöllü küçük sanatçılar işin püf noktalarını ehlinden öğreniyor.

BAŞKAN TABAN KÜÇÜK SANATÇILARLA BULUŞTU

Belediye Başkanı Alper Taban, Çocuk Çömlek Atölyesi etkinliğinin ilk gününde Kent Müzesini ziyaret ederek küçük sanatçılarla bir araya geldi. Çamura şekil vererek hayallerini toprağa yansıtan çocuklar, aileleri ve Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar ile sohbet eden Başkan Taban, yapılan eserleri de hayranlıkla izledi. Çocuklara iyi tatiller dileklerini de ileten Başkan Taban, 2 hafta boyunca daha pek çok etkinliğin hayat bulacağını müjdeledi.