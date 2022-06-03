Bursa İnegöl'de mahalle buluşmaları yeniden başladı

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın pandemi öncesi gerçekleştirdiği Mahalle Buluşmaları, 2 yıl aradan sonra Yeniceköy Mahallesi ile yeniden başladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına 2019'da başladığı ve pandemi dolayısıyla ara verdiği "Mahalle Buluşması" programlarına yeniden başladı.

Yeni dönemin ilk Mahalle Buluşması Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası önünde hazırlanan alanda, Belediye Başkanı Alper Taban mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve kurum temsilcileriyle birlikte Yeniceköy Mahallesi sakinlerinin talep, istek ve şikayetlerini dinledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, kısa bir selamlama konuşması sonrasında mikrofonu vatandaşlar verdi. Başkan Taban,iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.