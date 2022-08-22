Bursa İnegöl'de küçük araştırmacılara 'doğa' aşısı

MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi’nin küçük araştırmacıları, İnegöl Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 4 kurumun katkı ve destekleriyle “Doğa” konusunu mercek altına alıyor. 7 ay sürecek projenin açılışı bugün protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün küçük araştırmacıları, doğa konusunu mercek altına alıyor. MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin diğer okullardan katılacak öğrencilerle birlikte sürdüreceği “Doğadaki Bilimin İzi ve Küçük Araştırmacılar” konulu proje, 7 ay sürecek.

Projenin temel amacı; katılımcıların yaparak-yaşayarak ve aynı zamanda eğlenerek; bilimsel bir bakış açısıyla doğanın insan hayatı için önemini fark etmelerini sağlamak.

Çalışma takvimi 7 ay olarak planlanan projenin hedef kitlesini, İnegöl’deki farklı ortaokullarda eğitim alan 20 üstün yetenekli öğrenci ve 10 kaynaştırma öğrencisi olmak üzere toplamda 30 ortaokul öğrencisi oluşturacaktır. 30 öğrenciden oluşan hedef kitle 5 gruba ayrılarak etkinlikler yürütülecektir.

Her bir grup 4 üstün yetenekli ve 2 kaynaştırma öğrencisi olmak üzere 6 öğrenci bir rehber öğretmenden oluşacaktır. Bu gruplar “Doğa Araştırmacıları Timi” olarak adlandırılacaktır. Proje sonucunda; katılımcıların belirlenen amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırmalara ilgi duymaları, bilimsel araştırma becerilerini ve uygulama becerisini kazanmaları, bilimsel çalışmalara bütüncül bakabilmeleri, disiplinlerin doğayı ve çevreyi farklı yönlerden incelediklerini fark edebilmeleri ve çevreye yönelik duyarlılık kazanmaları beklenmektedir.

PROJE İÇERİĞİNDE; SANAT, SPOR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YER ALIYOR

MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi ile birlikte; İnegöl Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK ve MÜSİAD iş birliğinde gerçekleştirilecek projenin açılışı bugün yapıldı. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen açılışta konuşan proje yürütücüsü eğitimci Dr. Yusuf Yıldırım, “Doğadaki Bilimin İzi olarak projenin adını koyarken, öğrencilerin bilimi keşfetmesi ve bilimin kaynağı olarak doğayı kullanmasını, eğlenceli bir şekilde bilimin var olduğunu kendilerinin görmesi amacıyla tasarladıklarını söyledi.

Yıldırım, proje için 30 öğrenciyi seçtiklerini belirterek, "Her okuldan öğrenci almaya çalıştık. 10 tane proje ekibi ve 17 rehber ile toplamda 27 kişiyle bu projeyi yürütüyoruz. Projemizin içerisinde çok farklı eğitim süreçleri var. Sanattan spora ve bilimsel araştırmalara kadar pek çok etkinlik var. Toplam 16 tane etkinlik ile projemiz tamamlanacak. Bu süreçte bizlere destek veren İnegöl Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.