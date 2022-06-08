Bursa İnegöl'de köftenin partneri 'Sütlü Kadayıf'

Bursa'da göçlerle zenginleşen yemek kültürüyle dikkat çeken İnegöl’ün Sütlü Kadayıf tatlısı hem esnaf lokantalarında hem restaurantlarda sofraları süslüyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını, gelenek ve göreneklerini ayağa kaldırmak üzere geçtiğimiz yıl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesinde başlattığı saha araştırması çalışmasını sürdürüyor.

Damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetin yanı sıra Gastro İnegöl’ün baş aktörü İnegöl Köftesinin de vazgeçilmez tamamlayıcısı olan Sütlü Kadayıf, şehrin bir numaralı tatlısı.

KÖFTENİN EŞSİZ TAMAMLAYICISI SÜTLÜ KADAYIF

İnegöl Sütlü Kadayıfı, şehirde ağırlıklı olarak İnegöl köftesinin ardından gelir.

Çiğ kadayıf tereyağı ile harmanlanarak şekil verilir. Bol sütlü şerbeti ve kendine has şekli ile dikkat çeker, ceviz ve tercihe göre tahin ile servis edilir.

İnegöl Mutfağının en ön sıralarında yer alan tatlı, köftenin vazgeçilmez partneri olmanın yanı sıra hemen her esnaf lokantasında ve tatlıcılarda da bulunuyor.