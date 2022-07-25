Bursa İnegöl'de köftenin kokusunu duyan yarışmaya katıldı... İnegöl Köftesi'ne gömüldüler!

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde Gastronomi Günleri etkinlikleri kapsamında İnegöl Köftesi yeme yarışması düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor.

16 Temmuz’da startı verilen festival kapsamında Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Amfi Tiyatro ile kameriyeler bölgesinde bulunan dernek çadırlarında etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kültürlerin bir araya geldiği festivalde, çadırlar bölgesinin en dikkat çeken stantlarından biri de Gastro İnegöl standı olurken Gastronomi ve Tarım Günleri kapsamında her akşam farklı bir etkinlik İnegöllülerle buluştu.

Daha önce çilek yeme yarışmasının yapıldığı stantta, Pazar akşamı İnegöl Köftesi yeme yarışması düzenlendi.

10 erkek 10 bayanın ayrı ayrı yarıştığı köfte yeme yarışmasında, ikişer porsiyon köfteyi en hızlı şekilde bitiren bir bayan bir erkek yarışmacıya tam takım mangal seti ile dondurulmuş İnegöl Köftesi hediye edildi. Renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan yarışmada hem katılımcılar hem izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte hemşeri derneklerinin çadırlarını ziyaret etti. sırasıyla Posoflular Derneği, Kütahyalılar Derneği ve Ahıskalılar Derneği çadırlarının ziyaret edildiği gecede, farklı yörelere ait kültürler sunuldu. Halk danslarından ikramlara kültürlerin tanıtıldığı ziyaretlerde, Başkan Alper Taban da oyunlara katılarak vatandaşlarla sahnede buluştu.