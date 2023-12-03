Bursa İnegöl'de 'Kitap Kuleleri' sahiplerini buldu
İnegöl Belediyesi’nin 7. Kitap Günleri kapsamında düzenlediği 7 Kitap Kulesi çekilişi tamamlandı. Bini aşkın kişinin katıldığı çekilişte Kitap Kulelerini kazanan talihlilere hediyelerini Başkan Alper Taban takdim etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Kitap Günleri coşkusu sürüyor. Organizasyon kapsamında artık geleneksel hale gelen Kitap Kulesi çekilişi de Kitap Günlerinin açılışının yapıldığı 24 Kasım’da başlatılmıştı. 7. Kitap Günlerine özel 50 kitaptan oluşan 7 Kitap Kulesinin verileceği çekiliş 01 Aralık Cuma günü sona erdi.
Bini aşkın yorum arasından 7 kitap kulesini kazanan talihliler, sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Aslı Korkut, Ayşe Aytuğ, Ayşe Bilgili, Pınar Demir, Kübra Emre, Gülizar Ataş ve Eren Kenaroğlu isimli vatandaşlar, Cumartesi günü Kitap Kulelerini teslim almak üzere Kitap Günleri organizasyonunun yapıldığı MODEF Fuar alanına davet edildi.
Talihlilere kitap kulelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|37
|2. Fenerbahçe
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
|14
|23
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Kayserispor
|13
|23
|7. Rizespor
|14
|21
|8. Antalyaspor
|14
|20
|9. Hatayspor
|14
|18
|10. Kasımpasa
|13
|18
|11. Karagümrük
|14
|17
|12. Ankaragücü
|13
|16
|13. Sivasspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|14
|13
|17. Başakşehir
|14
|12
|18. Samsunspor
|14
|11
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|14
|29
|3. Bandırmaspor
|14
|26
|4. Bodrumspor
|14
|24
|5. Göztepe
|13
|23
|6. Sakaryaspor
|14
|23
|7. Gençlerbirliği
|13
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|14
|19
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|14
|16
|12. Ümraniye
|14
|15
|13. Adanaspor
|14
|15
|14. Manisa FK
|13
|14
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|14
|12
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|33
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Newcastle
|14
|26
|6. Tottenham
|13
|26
|7. M. United
|14
|24
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Brentford
|14
|19
|11. Chelsea
|13
|16
|12. Crystal Palace
|13
|15
|13. Wolves
|14
|15
|14. Fulham
|13
|15
|15. Nottingham Forest
|14
|13
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|14
|9
|18. Everton
|14
|7
|19. Burnley
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
|19
|10. Getafe
|15
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|14
|11
|17. Mallorca
|14
|10
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|14
|3