Bursa İnegöl'de kitap günleri için geri sayım

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 5-13 Kasım tarihleri arasında 6’ncısını gerçekleştireceği Kitap Günleri Fuarının tanıtımı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiği ve her yıl geliştirerek daha kapsamlı hale getirdiği İnegöl Kitap Günleri, bu yıl 6’ncı kez düzenlenecek.

5-13 Kasım tarihlerinde 9 gün boyunca adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleştirilecek İnegöl Kitap Günlerinde bu yıl 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap okuyucu ile buluşacak.

Kitap Günleri Fuarı öncesi bugün Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediye Meclisi Kültür Komisyonu Üyeleri, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin’in katılımı ile Ortaköy Kervansarayında basın toplantısı düzenlendi.

Duyuru ve davet amaçlı düzenlenen basın toplantısında 6. İnegöl Kitap Günleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün mutlu ve heyecanlıyız. 6’ncı İnegöl Kitap Günleri programımızın tanıtım için bir aradayız. İnegöl Belediyesi olarak pek çok işin altına imza atıyoruz. Şehirleşme anlamında altyapıdan üstyapıya, insana yönelik yatırımlar olmak üzere pek çok konu başlığımız var. Bunlardan biri de devamlı hale getirdiğimiz Kitap Günlerimiz. Okumak, bir ağacı sulamaya benzer. Bildiğiniz gibi rabbimizin de bizlere ilk emri ‘oku’. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de de bizlere bu konu vurgu yapılıyor. Peygamber efendimiz de ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu’ diyor. Bizler de bu bilinçle yola çıkarak, ilkini 2017 yılında yaptığımız ve bu yıl şehrimizde 6’ncısını gerçekleştireceğimiz “İnegöl Kitap Günleri” organizasyonunu hayata geçirdik. Gençlerimize, öğrencilerimize, evlatlarımıza yatırım yapmak istiyorum. Onların sağlam temellerle yollarına devam etmesini istiyoruz. Türkiye Yüzyılında gençlerimizin hedeflerine varmalarını istiyoruz" diye konuştu.

ŞEHRİMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

Kaymakam Eren Arslan ise özel bir organizasyonun duyurusu için bir araya geldiklerini ifade ederek şöyle devam etti: “6. Kitap Günlerinin duyurusu için bir aradayız. Aslında etkinlik kitap fuarı, kitap günleri olarak adlandırılsa da bundan çok daha fazlasını ihtiva ediyor. Yayınevleri, yazarlar, söyleşiler, konferanslar, imza günleri… Gerçekten dolu dolu adeta bir kültürel etkinlikler manzumesi halinde şehrimize önemli katkı sunacak olan anlamlı bir çalışma. Bu anlamlı çalışmayı ortaya koyan Başkanımıza, ekibine, meclis üyelerimize, destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.”