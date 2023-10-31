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Bursa İnegöl'de kırsalın sokakları parke taşla kaplanıyor

YAŞAM 31.10.2023, 15:40
Bursa İnegöl'de kırsalın sokakları parke taşla kaplanıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yol kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Yıl içerisinde 17 mahallede 73 bin 600 metrekare parke taşı kaplaması yapılırken, son olarak Hacıkara Mahallesinde 10 sokağın kaplanması için çalışmalara başlandı.BURSA (İGFA) - Özellikle yaz aylarında kırsal mahallelerdeki yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, bu yıl ağırlıklı olarak parke taş kaplamalarıyla köylerin yazın toz kışın çamurdan kurtulmasını sağladı. Yıl başından bu yana 17 kırsal mahallede altyapısı tamamlanan sokaklar parke taşla kaplandı. Son olarak Hacıkara Mahallesinde 10 sokağın yol kaplamasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte burada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün Hacıkara Mahallesinde devam eden çalışmalarımızı yerinde incelemek üzere bir aradayız. Hacıkara Mahallemiz bizim doğasıyla, havasıyla, her yönüyle özel, turizm alanı diyebileceğimiz bir bölgemiz. Burada daha önce de yapılmış çalışmalarımıza ilave olarak yol kaplama çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaklaşık 10 sokakta 5 bin m2 dolayında parke taş uygulaması yapılıyor burada. İnşallah artık sona doğru da yaklaştık, birkaç gün içerisinde tamamen bitirmiş olacağız. Sokaklarımızda üst yapı olmadığında, parke taş ya da yol kaplaması olmadığında yazın toz kışın çamur şeklinde zorluklar yaşanıyor. Vatandaşlarımızın da burada talepleri, muhtarımızın bizleri yönlendirmesiyle, bizlere gelen teşkilatımızın önerileriyle bu çalışmaları olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’lik parke taş uygulaması gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

95 KIRSAL MAHALLEDE 450 KM YOL KAPLANDI

“Bu yıl 17’nci mahallemizde bu çalışmayı yapıyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Toplamda 73 bin 600 m2’lik ciddi bir çalışma yapıldı. Dönem başından bu yana da 95 kırsal mahallemizin tamamında yaklaşık 450 km’lik parke taşı uygulamasını yaptık. Ben çalışma arkadaşlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını, iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Mahallemizin diğer eksiklerini de bir bir tamamlayarak buraları daha güzel yaşam alanlarına dönüştürmüş olacağız” diye konuştu.

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