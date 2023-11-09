Bursa İnegöl'de kırsala hizmet sürüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan Yiğitköy kırsal mahallesinde tüm sokakların parke taşla kaplanması çalışmalarına başladı. 11 sokakta 6 bin metrekare parke taş uygulanacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallelerde hizmet atağını sürdüren yerel belediye, Yiğitköy Mahallesinde tüm sokaklarda alt yapı çalışmalarının sona ermesinin ardından yol kaplama çalışmalarına başladı.

11 sokağın tamamında 6 bin m2 parke taşı uygulaması devam ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger dün beraberindeki heyetle birlikte Yiğitköy’de incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında açıklama da yapan Fevzi Dülger, “Alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Yiğitköy Mahallemizde de bu kapsamda sokaklarda parke taş kaplama çalışmalarına başlamıştık. Burada tüm sokaklarımızda alt yapı uygulamaları tamamlandı. Devamında yol kaplama çalışmalarımızın startını verdik. Yiğitköy mahallemizde devam eden çalışmalar kapsamında 11 sokakta 6 bin m2 parke taşı uygulaması yapılıyor. Tüm sokaklarımızın kaplaması yapılıyor. Büyükşehir Belediyemizin temin ettiği parke taşların uygulamasını Fen İşleri Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor” dedi.

KIRSAL MAHALLELERDE HİZMET ATAĞI SÜRÜYOR

Kırsal mahallelerin önemli olduğuna da dikkat çeken Dülger, “Bu alanda yapılan her yatırımı önemsiyoruz. Bu çalışmalarla, söz verdiğimiz gibi merkezin konforunu kırsal mahallelerimize de taşıyoruz. Gerek altyapı çalışmaları gerek üst yapı çalışmaları gerekse de sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle merkezde ne varsa kırsalda da aynı konforu sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün gelinen noktada kırsal mahallelerimiz artık altyapıya, doğal gaza kavuşuyor. Altyapıyla ilgili çalışmaları tamamlanan köylerimizde de planlamalarımız doğrultusunda hızlı şekilde yol kaplamalarını gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında Yiğitköy ile birlikte 18 mahallemizde benzer çalışma yapıldı. Bu mahallelerimizde toplamda 79 bin 600 m2 parke taş uygulaması yapılmış oldu. Ben başta Yiğitköy Mahallemiz olmak üzere tüm kırsal mahallelere yapılan bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.