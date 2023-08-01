Bursa İnegöl'de Kent Müzesi'nden 161. sergi...

Bursa İnegöl’de 19 yıldır yağlı boya çalışmaları yapan Yüksel Kılıçoğlu’nun 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi, düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesi'nde açıldı. Sergi, 20 Ağustos’a kadar ziyarete açık kalacak.BURSA (İGFA) - İnegöl’de açıldığı 10 Ocak 2009 tarihinden bu yana geride kalan 14 yılda 985 bin ziyaretçiyi misafir eden ve aynı zamanda Türkiye’nin İlk İlçe Kent Müzesi olma özelliğine sahip İnegöl Kent Müzesi, yeni bir sergi açılışına ev sahipliği yaptı.

Resim yapmayı hayatının vazgeçilmesi yapmış, tuale yansıttığı resimlerle sanatseverleri bambaşka bir dünyaya götürme başarısı gösteren Yüksel Kılıçoğlu’nun kişisel resim sergisi, törenle İnegöl Kent Müzesinde görücüye çıktı.

KENT MÜZESİNİN 161. SERGİSİ

Sergi açılışına İnegöl protokolü ile birlikte kalabalık davetliler katıldı. 50 yağlı boya eserin yer aldığı serginin açılış töreninde konuşan Yüksel Kılıçoğlu, İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Müzesine kendilerine sağladıkları bu imkan için teşekkür etti.

Kılıçoğlu, sergi açılışında kendini yalnız bırakmadıkları için katılımcılara da şükranlarını sundu.

Yüksel Kılıçoğlu’nun daha önce de Kent Müzesinde 2019 yılında ilk sergisini açtığını ve İnegöl AVM ve İnegöl dışında da sergiler gerçekleştirdiğini ifade eden İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi; doğa resimleri başta olmak üzere 50 adet yağlı boya ve ahşap yakma eserlerden oluşmaktadır. Sanatseverlerin ilgiyle gezeceğini düşündüğümüz sergimiz, 20 Ağustos Pazar gününe kadar İnegöl Kent Müzemizde ilçe halkımızın izlenime sunulacak” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında kurdele kesimi ile sergi açıldı.