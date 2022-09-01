Bursa İnegöl'de 'Kariyer Atölyeleri' gençlere vizyon katıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Vizyon Kulübü Kariyer Çalışmaları Atölyeleri, İnegöl Belediyesi’nin desteğiyle İnegöllü gençlerle buluştu. 3 gün 6 seans şekilde gerçekleşecek atölye çalışmalarını ikinci gününde ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, verilen her bilginin çok kıymetli olduğuna dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin gelişimine katkı sunmak ve doğru yönlendirme yapılması adına başlatılan Vizyon Kulübü Kariyer Çalışmaları Atölyeleri, İnegöl Belediyesi destek ve katkılarıyla İnegöllü gençler için düzenleniyor.

31 Ağustos, 01 ve 02 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca günde iki atölye çalışması olmak üzere toplam 6 atölye çalışması şeklinde yapılan eğitimler, ikinci gününde de öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İş ve Staj İmkanları Atölye çalışmasında, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban gençlerle buluştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Taban, bu programın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın programı olduğunu, İnegöl olarak katkı sunarak paydaşı olduklarını anlattı.

Gençlere yönelik yapılan çalışmaların önemine de değinen Başkan Taban, “Belediyecilik ile alakalı yaptığımız çalışmalarla ilgili gözlemlerimde, şu anda burada yapılan çalışmanın en kıymetli çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet okulda lise eğitimini alacaksın, sonrasında üniversite eğitimini alacaksın lakin uyanışa geçmeyen bir gencin istediği hedefe varması mümkün olmayacak. Uyanıştan kastım nedir? Ben ne istiyorum, nereye gidiyorum, ne yapacağım, hedefim ne? Bunlarla alakalı biz sizlere anca rehberlik edebiliriz. Ama bunu yapacak olan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.