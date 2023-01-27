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Bursa İnegöl'de helva geleneğine devam
YAŞAM 27.01.2023, 10:27
Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği kandil gecesi helva ikramları, Regaip Kandilinde Alanyurt Kuba Camisi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlara 700 kişilik helva ikramı yapıldı.BURSA (İGFA) - Her kandilde yatsı namazı sonrası helva ikramları yapan ve artık bunu bir geleneğe dönüştüren İnegöl Belediyesi, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinde de helva geleneğini sürdürdü.
Kandil dolayısıyla Alanyurt Kuba camisinde 700 kişilik helva ikramları yapıldı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de katıldığı ikramlarda, Başkan Taban vatandaşlarla kandilleşip sohbet etti.
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