Bursa İnegöl'de 'Halk Dansları Topluluğu' yetiştiriyor

Kurulduğu günden bu yana şehrimizi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, aynı zamanda yeni sanatçıların eğitim temellerinin atıldığı bir okul konumuna geldi. Halk Dansları Topluluğundan bir dansçımız daha Türkiye’nin en iyi halk oyunları bölümlerinden birine yerleşti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin şehrin kültür sanat hayatına armağanı olan ve kurulduğu ilk günden itibaren güçlü altyapısı ile şehrimizi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, aynı zamanda bir sanat okulu gibi hizmet veriyor.

Küçük yaşlardan itibaren dans eğitimlerinin verildiği İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğundan bir dansçı daha Türkiye’nin en iyi halk oyunları bölümlerinden birine yerleşmeyi başardı.

2013 yılından beri aktif olarak İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda eğitim alan ve topluluğun vazgeçilmez dansçılarından biri haline gelen, bugüne kadar 100’ü aşkın programda farklı platformlarda şehrimizi temsil eden Berra Semerci, ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünü genelde ikinci, bayanlarda ise birinci olarak kazandı. Yapılan özel yetenek sınavında; ses algılama, ezgi algılama, ritim algılama, hareket algılama, kondisyon uygulama ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Fatih Oral tarafından hazırlanan potbori değerlendirildi.

Ses, ezgi ve ritim algılama çalışmalarının da İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu Şefi Rıdvan Sayın tarafından yapılan Berra Semerci, bu başarısıyla beğeni topladı.