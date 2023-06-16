Bursa İnegöl'de Halhalca Meydanı parkeleniyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Halhalca kırsal mahallesinde şehitliğe giden yol ile meydanda 6 bin metrekare parke taş kaplama çalışması gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) -Kırsal mahallelerde yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, Halhalca Mahallesi'nde 2 sokakta 6 bin m2 parke taş uygulaması için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Halhalca Mahallemizde şehitliğin ön kısmındayız. Biliyorsunuz Halhalca bizim önemli kırsal mahallelerimizden biri. Burada şehitliğimiz bulunmakta. Hem İstiklal Savaşından 78 şehidimiz var aynı zamanda birinci dünya savaşından da 5 şehidimizin kabri bulunmakta. Burada daha önce de düzenlemeler yapılmıştı. Büyükşehir Belediyemiz 2018 yılında bir çalışma gerçekleştirmişti” dedi.

Çalışmanın 4’te 1’lik kısmının tamamlandığını kaydeden Başkan Taban, “Burada bölgedeki vatandaşlarımızın futbol sahası, meydan gibi alanlarda toplu kullanımlarda çamur olduğu, malzeme atıldığında da yeterli olmadığı konusunda şikayetleri vardı. Bizler de mahalle sakinlerimizin isteği üzerine bu alanda bir düzenleme yapıyoruz. Aynı zamanda yollarımızda da kaplama işlemi yapıyoruz. Burada 2 sokak olmak üzere toplamda 6 bin m2 parke taş kaplaması yapılacak. Şu anda 4’te 1’lik kısmı yapıldı, kalan kısmı da en kısa sürede tamamlanacak. Uygulama yapıldığında yaz kış sorunsuz şekilde kullanılmış olacak. İyi günlerde kullanılmasını diliyorum” diye konuştu.