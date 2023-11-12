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Bursa İnegöl'de gençlere kültür aşılanıyor

YAŞAM 12.11.2023, 14:41
Bursa İnegöl'de gençlere kültür aşılanıyor

Her alanda başarılara imza atan İnegöl’ün gençlerine destek sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda eğitim gören gençleri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Halk Dansları Topluluğunu ziyaret etti. Belediye Spor Salonunda devam eden eğitimlerde farklı yaş kategorilerinde dansçının eğitim gördüğü halk dansları topluluğunun çalışmalarını izleyen Başkan Taban, dansçılarla sohbet edip taleplerini de dinledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban dans gruplarının eğitmen ve aileleriyle bir araya geldiği buluşmada bir konuşma yaptı. Başkan Taban, ‘’pırıl pırıl gençlerimizle kültürümüzü yaşatıyoruz’’ diyerek aileleri ve hocalarına teşekkürlerini iletti.

Başkan Taban konuşmasında; ‘’Başta bu oluşumun mimarlarından olan Recep hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kıymetli hocalarımız olmak üzere siz değerli gençlerimizle iftihar ediyoruz.  Sizler çok kıymetlisiniz. Kendinize önem ve değer veriyorsunuz. İnegöl Belediyesi’ne de güvenip kıymetli hocalarımızın eşliğinde tüm yörelerin folklor ve danslarını türkü ve ezgiler eşliğinde burada sergiliyorsunuz. Bunlar bizler adına çok büyük bir kıymet. Özellikle görevimiz başından bu yana yerelleşmeye önem verdik. Hocalarımız, müdürlüklerimiz ve tüm ekiplerimizin katkılarıyla yerel zenginliğimiz, örfümüz adetimiz nedir bunları hep birlikte derledik. Sizler yeri geldi düğün kültürümüzü canlandırıp çekimlerle bir klip haline getirdiniz ve tüm dünyaya tanıttınız. Yeri geldi İnegöl türkülerimizi yeniden derleyip gün yüzüne çıkarttınız. Bu kıymetli çalışmalarınızla ilgili olumlu dönüşler alıyoruz.  Sizler gibi pırıl pırıl gençlerimizle kültürümüzü yaşatıyoruz. Her birinize teşekkür ediyorum.’’ dedi.

SOSYALLEŞEBİLECEK ALANLAR OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Alper Taban konuşmasının devamında gençlere desteklerinin devam edeceklerini söyledi. Başkan Alper Taban, ‘’Spor ve eğitim yapıları, sosyalleşebileceğimiz alanlar, eğlenip nitelikli vakit geçirebileceğimiz bu alanların çoğalması için çalışmalarımız devam ediyor. Kendi bünyemizde vermiş olduğumuz branşların ve kültür hizmetlerinin de artması noktasında gayretlerimiz var. Oluşturduğumuz kitaphaneleri genç ve öğrenci arkadaşlarımızın beğendiğini düşünüyorum. İnşallah her mahalleye götürmek nasip olsun. Gençlerimiz yürüyüş mesafesinde pek çok hizmeti bir noktadan alsın istiyoruz. Geçmişte koruluk alanlar oluşturulmuş bizlerde büyüyrn ağaçların altında masalar koyarak yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu alanları vatandaşlarımız komşuları eş, dost akrabalarıyla kullandıklarını görüyoruz. Bu da birlik ve beraberliği arttırmış oluyor. Bu gibi hizmetleri daha da fazlalaştıracağız. Sizler İnegöl’ümüzü temsil ediyorsunuz. Her birinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.’’ dedi.

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