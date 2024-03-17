Son Dakika

Bursa İnegöl'de gençler el üstünde

Bursa'da yeni dönemde gençlere dair pek çok projenin olacağını müjdeleyen Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, “İnegöl’ümüzde gençlerimiz el üstünde olacak” dedi.BURSA

YAŞAM 17.03.2024, 13:30
Bursa İnegöl'de gençler el üstünde

Bursa'da yeni dönemde gençlere dair pek çok projenin olacağını müjdeleyen Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, “İnegöl’ümüzde gençlerimiz el üstünde olacak” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönemde her kesime, 7’den 77’ye her yaştan bireye yönelik çalışmalar olacağını müjdeleyerek özellikle gençler için özel bir hazırlık içerisinde olduklarını açıkladı.

İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154. Yılına özel 154 projeyle yola çıktıklarını hatırlatan Taban, Türkiye Yüzyılı şehirlerinin inşa edildiği dönemde geleceğin umudu gençlerin el üstünde tutulacağını söyledi.

Beyannamede yer alan gençlere yönelik çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Başkan Taban, “Yeni dönemde gençler için çok özel hazırlıklarımız var. Neler yapacağımızdan bahsetmek gerekirse; zinde ve çevik bir gençlik için yeni kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları, yeni antrenman sahaları yapacağız. Gençlerin sosyal ve kültürel yaşamına dokunmak için Yeni Gençlik Merkezi, bu dönem örnek eğitim projelerimiz arasında yer alan Nöbetçi Kitaphanelere yenilerini ekleyeceğiz. Gençlerimizin ufkuna, vizyonuna çok güveniyoruz. Fırsatlar verildiğinde gençlerimizin neler yapabileceğini bu dönem oluşturduğumuz Proje Takımları ve benzer organizasyonlarla gördük. İşte bunun için Girişimcilik Merkezi ve Bilim Merkezi kuracağız ve bunlar sadece başlangıcı olacak” dedi.

GENÇLER İÇİN ONLARCA PROJE

Sanattan spora, eğitimden sosyal yaşama gençler için daha pek çok projeleri olduğunu dile getiren Başkan Taban, “Motospor Kompleksi, semt sahaları, bisiklet yolları, master teşvik programları, eğitim yardımları, sporcu genç bursu, staj desteği, Kariyer ve İstihdam Merkezi, genç girişimcilere destek, kırtasiye yardımı, kantin desteği, üniversite öğrencilerine seyahat desteği, marka festivaller, scooter ve bisiklet park alanları, genç kart, yeni YKS kurs merkezi, genç mobil uygulamamız ile İnegöl’ümüzde gençlerimiz el üstünde olacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 30 42
7. Antalyaspor 30 41
8. A.Demirspor 30 39
9. Alanyaspor 30 39
10. Rizespor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 29 36
13. Kayserispor 30 36
14. Gaziantep FK 30 34
15. Konyaspor 30 33
16. Ankaragücü 30 33
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Ahlatçı Çorum FK 27 45
4. Kocaelispor 27 45
5. Bodrumspor 27 44
6. Sakaryaspor 26 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Keçiörengücü 27 32
12. Manisa FK 27 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 27 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 29 25
18. Luton Town 29 22
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Girona 29 62
3. Barcelona 28 61
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 28 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Getafe 29 38
10. Las Palmas 28 37
11. Osasuna 29 36
12. Villarreal 28 35
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Sevilla 28 28
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 28 10