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Bursa İnegöl'de fuar öncesi öğrencilere kumbara

YAŞAM 03.11.2023, 09:26
Bursa İnegöl'de fuar öncesi öğrencilere kumbara

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek İnegöl Belediyesi Kitap Günleri için geri sayım başladı. Organizasyon öncesinde okullarda öğrencilere fuarın tanıtımının yapılması, kitaplarını kendi biriktirdikleri harçlıklarla almaları adına teşvik etmek ve tasarruf duygusunu artırmak adına 27 bin adet kumbara dağıtımı gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 7. Kitap Günleri 24 Kasım-03 Aralık 2023 tarihleri arasında MODEF Fuar Alanında gerçekleşecek.

Organizasyonda söyleşiler, konferanslar, imza günleri, 1 milyon kitap, seçkin yayınevleri ve birbirinden kıymetli yazarlar İnegöllülerle ile buluşacak.

Kitap Günleri öncesi yapılacak etkinliğin tüm okullarda öğrencilere tanıtılması, duyurulması ve aynı zamanda; çocuklarda tasarruf duygusunu arttırmak, kitaba olan ilginin artmasını sağlamak, öğrencilerin kitaplarını kendi biriktirdikleri harçlıklarla almasını teşvik etmek amacıyla okullarda 27 bin adet kumbara dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Günleri fuarı öncesi İnegöl’de bulunan okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere kumbara dağıtımlarının yapıldığına dikkati çeken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu kapsamda bu yıl 83 okulda toplam 27 bin adet kumbara hediye ediliyor. Bu uygulama ile öğrencilerin kumbaralarındaki birikimlerini İnegöl Belediyesi Kitap Günleri etkinliğinde binlerce kitap arasından seçtikleri kitaplara dönüştürmesi hedefleniyor. Kumbara dağıtımları kısa süre içerisinde tamamlanarak öğrencilerin etkinliğe kadar birikim yapmaları sağlanacak" diye konuştu.

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