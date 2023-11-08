Bursa İnegöl'de Filistin için dua gecesi hazırlığı

İsrail’in bir ayı aşkın süredir aralıksız şekilde Gazze’ye uyguladığı saldırılar devam ediyor. İnegöl Belediyesi, Filistin için dua gecesi düzenleneceğini açıkladı. Başkan Alper Taban tüm ilçe halkını masumların akan kan ve gözyaşının dinmesi için ellerin semaya açılacağı Dua Gecesine davet etti.BURSA (İGFA) - İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları 33 gündür aralıksız şekilde sürüyor. Her gün yüzlerce masumun yaşamını yitirdiği, yüzlercesinin de yaralandığı saldırılara dünya sessiz kalırken, İnegöl Belediyesi Filistin’e Dua Gecesi düzenleneceğini duyurdu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Adeta soykırımın yapıldığı, insanlığın ölümünü izlediğimiz Filistin için dünya sessizliğini koruyor. Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimiz diplomatik tüm adımları atma noktasında çaba sarf ederken, bizler de masum insanların akan kan ve gözyaşına sessiz kalmamak adına Filistin’e Dua Gecesi tertip etme kararı aldık. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadisi şerifinde buyurduğu üzere; ‘Bir yanlış görürsen elinle düzeltmeye çalış, buna gücün yetmezse, dilinle düzelt, ona da gücün yetmezse kalbinle buğuz et.’ Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak; 11 Kasım Cumartesi akşamı yatsı namazına müteakiben OSB Camimizde dilimizle ve kalbimizle buğuz etmek için, katil İsrail’i dualarımızla şikayet etmek için bir araya geleceğiz. Filistin’e Dua Gecesi adıyla düzenleyeceğimiz dua gecesine tüm ilçe halkımızı bekliyoruz” dedi.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Programın içeriği hakkında da bilgi veren Başkan Taban, “11 Kasım Cumartesi akşamı yatsı namazına müteakiben OSB camisinde yapılacak Filistin’e Dua Gecesinde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocamız “Kudüs’ün İslam Dünyası İçin Önemi” konulu anlatımlarda bulunacak. Ayasofya Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer hocamız Kuran-ı Kerim tilavetleri ve duaları, Mevlidhan ve Kasidehan Mustafa Kaya da kasideleri ve mevlidi şerifi ile Filistin’e Dua Gecemizde sesimiz olacak” diye konuştu.