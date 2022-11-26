Bursa İnegöl'de engelliler için güç birliği

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ihtiyaç sahibi 5 engelli öğrenciye umut olacak bir kampanya başlattı. 30 Kasım’a kadar okullar ve vatandaşların topladığı mavi kapaklarla 5 engelli öğrenciye engelli aracı alınacak.BURSA (İGFA) - Sosyal sorumluluk alanında ortaya koyduğu çalışmalar ve farkındalık projeleri ile dikkat çeken Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yeni bir iyilik hareketinin startını verdi. 03 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ihtiyaç sahibi 5 engelli öğrenciye engelli aracı alınması için kampanya başlatıldı.

BİR MAVİ KAPAK, BİR MUTLU HAYAT

“Bir Mavi Kapak, Bir Mutlu Hayat” sloganıyla sosyal medya üzerinden duyuruları yapılan kampanya kapsamında, 30 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar tüm okullar ve vatandaşların ellerinde bulundurdukları mavi kapakları İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etmeleri çağrısında bulunuldu. Bu mavi kapaklarla ihtiyaç sahibi 5 engelli öğrenci için 5 adet engelli aracı alınacak. Araçlar 02 Aralık Cuma günü düzenlenecek törenle öğrencilere teslim edilecek.

TÜM VATANDAŞLARIMIZI DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. İnegöl Belediyesi’nin bir yandan hizmet üretirken bir yandan da sosyal faaliyetler anlamında şehre öncülük edecek organizasyonlar düzenlediğini hatırlatan Başkan Taban, “Özellikle belirli gün ve haftalar kapsamında farkındalıklar oluşturmaya gayret ediyoruz. Mavi kapak konusunda daha önce de pek çok organizasyon düzenledik. Aynı şekilde şehrimizin farklı noktalarında mavi kapak toplama raketleri kurarak sürekli bir kampanya başlattık. Bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özelinde öğrencilerimiz, vatandaşlarımız, esnaflarımız, şehrimizde yaşayan tüm bireylerin katkısı ile 5 engelli öğrencimize engelli aracı almak adına yeni bir kampanya düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı destek vermeye davet ediyorum” dedi.