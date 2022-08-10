Bursa İnegöl'de engelli bireyin hayali gerçek oldu

Bursa'da tek hayali zabıta olmak olan engelli birey Barış Yıldırım, İnegöl Belediyesi’nde Zabıta birimini ziyaret etti. Doğum günü olması nedeniyle kendisi için pasta kesilen engelli genç, hediye edilen zabıta üniformasını da giyerek ekiplerle birlikte devriyeye çıktı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de ikamet eden engelli birey Barış Yıldırım (30), hayalindeki meslek olan zabıtalığı deneyimlemek adına 153 hatları üzerinden İnegöl Belediyesine ulaştı.

Zabıta olmayı hayal ettiğini, aynı zamanda kendisinin doğum günü olduğunu ifade eden engelli gencin hayalleri, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

153 hatları üzerinden İnegöl Belediyesi’ne ulaşan Barış Yıldırım’ı, yetkililer İnegöl Belediyesi’ne davet etti.

Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Barış Yıldırım, burada Zabıta Müdürü Bilal Aktürk ve zabıta ekipleriyle buluştu. Barış Yıldırım için ziyaret sırasında sürpriz bir doğum günü kutlaması da gerçekleştirilirken, hediye olarak da zabıta üniforması verildi.

Doğum günü pastasını kestikten sonra engelli genç, zabıta ekipleriyle birlikte devriyeye çıktı.

Trafik zabıtalarıyla ana arterlerde devriye atan Barış Yıldırım, hayalindeki işi bir günlüğüne de olsa yapma imkanı buldu. Yıldırım, bir günlük zabıta deneyimi sonrası yaptığı konuşmada kendisine bu imkanı tanıyan Belediye Başkanı Alper Taban’a ve Zabıta Müdürlüğü personeline teşekkür etti.