Bursa İnegöl'de 'endüstriyel tesislerde yangın güvenliği' konuşuldu

Bursa'da İnegöl Belediyesi, yangınlarla mücadele kapsamında firmalara yönelik “Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği” semineri düzenledi.BURSA (İGFA) - Sanayi şehri İnegöl’de sık sık yaşanan yangınlar yaralanmalara ve ciddi maddi kayıplara yol açarken, özellikle son olarak Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan yangın felaketi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

10 fabrikanın tamamen küle döndüğü yangın sonrasında İnegöl Belediyesi harekete geçti. Firmaların bu konuda daha bilinçli olması ve tedbirlerini üst seviyeye çıkarması adına “Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği” konulu seminer düzenlendi.

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Türkiye Yangından Korunma Derneği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Türkiye Tesisat Mühendisleri Derneği iş birliğinde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen seminere, farklı sektörlerden firmaların temsilcileri katıldı. Semineri Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti.

“UMARIM İNEGÖL BİR DAHA BÖYLE BİR FELAKETİ YAŞAMAZ”

Seminer öncesi açılış konuşmasını yapan Türkiye Tesisat Mühendisleri Derneği adına Hüseyin Uludaş, “Yangın ve yangın güvenliği sürekli gündemimizde olan bir konu. Bugün de bu konuyu ele alacağız. Katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi. Türk Makina Mühendisleri Bursa Şube Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel ise “Çok önemli bir semineri çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir yerde yaptığımız için mutluyum. Çaba sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bir seminer olmasını ve artık bu felaketlerin sona ermesini diliyorum. Umarım İnegöl bir daha böyle bir felaketi yaşamaz” diye konuştu.

“HERKESİN ÇIKARACAĞI DERSLER VAR”

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak salondaki katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Bu seminerin programlarında olduğunu ancak yaşanan yangın sonrası hızlandırıldığını kaydeden Başkan Taban, “Şehrimizde yakın zamana bir yangın yaşadık. 10 firmamız bu yangından zarar gördü. Bizler de bundan dersler çıkarmak, yenileri yaşanması diye önlemler almak adına konunun paydaşları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı bir seminer düzenleyelim istedik. Bu işin içerisinde sektörün her kademesinin çıkaracağı dersler var. Yangında devletimiz tüm imkanlarını kullandı. Ancak kolay bir şey değildi. Peki bundan sonra ne olmalı? Biz kurumumuz adına bunu sorguluyoruz. Bu vesileyle programın düzenlenmesinde emeği geçen; Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Türkiye Yangından Korunma Derneği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Türkiye Tesisat Mühendisleri Derneği ile kurumumuzdaki ilgili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katılanlara da ilgi ve alakalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.