Bursa İnegöl'de 'en iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı

Bursa'da İnegöl Belediyesi ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde İNESMEK kurslarında eğitim alan bayan kursiyerlere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’nün En İyi Narkotik Polisi Anne Projesinin tanıtıldığı seminer düzenlendi.BURSA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen NARKOLOG Projesi kapsamında 2019 yılında hayatının herhangi bir döneminde madde kullandığını beyan eden 15 bin 328 kişiyle yapılan anket çalışmasında, örneklemin yüzde 89,6’sının, 2020 yılında ise 23 bin 526 kişiden yüzde 91,1’inin annesinin ‘Ev Hanımı’ olduğu görüldü.

2019 yılında kendi evinde uyuşturucu kullanan kişilerin yüzde 85,6’sı, 2020 yılında ise yüzde 83,6’sı aileleriyle birlikte yaşadığı kaydedildiği proje kapsamında, kadınlar arasında uyuşturucu kullanım yaygınlığı erkekler ile karşılaştırıldığında çok daha düşük oranlara ulaşıldı.

150 İNESMEK KURSİYERİNE EĞİTİM VERİLDİ

Bunun üzerine Bursa'nın İnegöl ilçesinde de Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) eğitim gören kadınlara “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı.

İNESMEK sabah kursiyerlerine yönelik düzenlenen eğitime 150 kişi katıldı.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda yapılan eğitimde, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” kapsamında katılımcılara uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verildi.