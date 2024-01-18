Bursa İnegöl'de 'En Büyük Haber' sahnelendi

Bursa'da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin sahnelediği “En Büyük Haber” oyunu 4 gün boyunca lise öğrencileriyle buluşuyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Şehir Tiyatrosu, geride kalan 13 yılda 15 farklı oyun ile seyirci karşısına çıktı.

Şehir tiyatrosu ekibinin son gösterisi ise Ahmet Mercan’ın yazıp Volkan Derman’ın yönettiği “En Büyük Haber” tiyatro gösterisi oldu. 2 hafta önce galası yapılarak izleyiciyle buluşan ve Zafer Karataş, Mevlüt Zobu, Hasan Tarhan, Mehmet Sarı, Erdinç Üstüntaş, Volkan Derman, Yasin Arda Kalendaroğlu ile Fatih Uysal’ın sahneye taşıdığı oyun, ilk 2 gösteriminde seyirciden tam not aldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN SAHNELENDİ

15 Ocak itibariyle En Büyük Haber tiyatro gösterisi, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla lise öğrencileriyle buluşmaya başladı.

Her gün 13.30 ve 14.30 olmak üzere 4 gün boyunca 2 seans şeklinde sahnelenen oyun, Çarşamba günü 19.00’da Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve velileriyle buluştu. Okul idareciler ve öğretmenlerin de katıldığı oyun, büyük beğeni topladı.