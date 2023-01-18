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Bursa İnegöl'de 'elektronik atık'lar ödüllendirdi

YAŞAM 18.01.2023, 11:29
Bursa İnegöl'de 'elektronik atık'lar ödüllendirdi

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında İnegöl Belediyesi’nin bu konuya dikkat çekmek adına düzenlediği ‘Elektronik atığı getir termostatı götür’ kampanyası sonucunda ilk 3’e giren vatandaşlara hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, belirli gün ve haftalar kapsamında farkındalık oluşturacak kampanya ve etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle ‘Elektronik atığı getir termostatı götür’ sloganıyla bir kampanya başlatılmıştı. Aralık ayında duyurusu yapılan kampanya kapsamında 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün boyunca elektrikli ve elektronik atıklar toplandı. Belirli bir puan cetveli üzerinden toplanan atıkların değerlendirildiği kampanya kapsamında; Öznur Candır 129 puan ile 1’inci, Habibe Drama 74 puan ile 2’nci ve Nurcan Toy 16 puan ile 3’üncü oldu. 2 günde toplam 1000 kg elektronik atık toplandı.

3 VATANDAŞ HEDİYESİNİ BAŞKAN TABAN’DAN ALDI

Kampanya kapsamında dereceye giren ve aynı zamanda bir tasarruf aracı olan termostat ödülünü almaya hak kazanan 3 vatandaş, bugün Belediye Encümen Salonunda hediyelerini aldı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı mini törende hem enerji tasarrufuna dikkat çekildi hem de hediye takdimleri gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Alper Taban, enerjinin insanların günlük yaşantısında büyük bir yer tuttuğu gerçeğinden yola çıkıldığında sürekli artan bir enerji ihtiyacı görüldüğünü söyledi.

2 GÜNDE 1000 KG ELEKTRONİK ATIK TOPLANDI

“Bizler elektronik atıklara bir puan cetveli üzerinden değerlendirerek belli puanlar verdik. Bunun neticesinde vatandaşlarımız atıklarını getirdiler. Yapılan puanlama sonucunda Öznur Hanım, Habibe Hanım ve Nurcan Hanım ilk 3’te yer alarak ödül almaya hak kazandılar. Bizler de bugün kendilerine hediyelerini takdim edeceğiz. Bu kampanya kapsamında şehrimizde 2 günde 1000 kg elektrikli ve elektronik atık toplandığını da ifade etmek istiyorum. Çağrımıza kulak verip katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

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